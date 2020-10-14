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路透：白宮再推2項對台軍售　美軍現役無人偵察機及反艦飛彈

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▲▼MQ-9收割者無人偵查機。（圖／路透）

▲川普政府希望增加出口MQ-9無人偵查機，台灣為軍售對象之一。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透社引述5名知情人士指出，白宮計畫在日前宣布對台的7項軍售外，再追加2項，對此已在美東時間周二（13日）通知國會，將售台MQ-9收割者無人偵查機，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

MQ-9收割者無人偵查機，為美國通用原子航空系統為美國空軍所開發，具有長時滯空時程、高海拔監視的能力，其為MQ-1掠奪者式的進階機種，儘管名為偵察機，執行情報、監視與偵查等任務為基本，而獵殺用圖為主要。

岸置魚叉反艦飛彈為美國麥克唐納—道格拉斯公司所開發，為美國海空軍現役最主要的反艦武器。

川普政府藉著重新詮釋飛彈技術管制協定（MTCR），推動出售更多無人機給更多國家，對台軍售MQ-9無人機，是川普政府首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普及白宮希望在總統大選前推動多項對台軍售。（圖／達志影像／美聯社）

路透9月間曾報導，川普政府為對北京當局增強施壓力道，已推動7個先進武器系統對台出售的程序。美東時間周一（12日），白宮已將向國會發出3項武器系統的軍售通知，待國會討論通過。

3個武器系統分別為高機動性多管火箭系統」（HIMARS），洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產；「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），波音公司生產；還有搭載在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

消息人士還透露，另外4項武器系統的售台通知尚未送交國會，但時間也已經接近，內包括水雷、反艦飛彈與無人機。

參、眾兩院的外交委員會有權針對軍售案內容進行檢視或阻擋，待皆通過並通知白宮，國務院便會發布正式通知。

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