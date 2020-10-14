　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美海軍作戰長：中國是「最大威脅」　角力持續！跨軍種合作增軍力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者張寧倢／綜合報導

美國與中國在外交上的角力愈發強烈，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）更於13日的國防活動中直言，美國海軍已將中國列為最大的戰略威脅，海上力量的平衡可能在未來10年內發生改變，將制訂一項跨軍種的海事戰略，以應對主要威脅。

據美媒《海軍時報》報導，吉爾迪13日在一場公開活動中直言，對美國來說，中國就是我們的「戰略威脅」，面對這樣的威脅，海軍必須要展現能夠應對的實力，因為我們絕不希望在美國本土發生敵對行動，「所以，我們必須要看得更遠、超前部署，才能保有強大的威懾力。」

吉爾迪3月首次透露，美國海軍將與海岸防衛隊和海軍陸戰隊合作，制定一項新的海事戰略，將要求所有的軍種團結起來，提高能力，以有效地遏制中國，「我們強烈感受到，海上力量的平衡在10年內可能會有重大影響，現在是採取行動的時候了。」

報導指出，美國海軍建設藍圖也於13日曝光，核動力攻擊型潛艦和水下無人載具的數量都將增加，到2045年前，將有至少500艘水面船艦及水下潛艇，包括8到11艘航空母艦、六艘輕量級航母與約80艘攻擊式潛艦。吉爾迪更兩度以「美國的對手」來稱呼中國並指出，中國全速發展海軍現代化，美國海軍都清楚地看在眼裡，將捍衛並確保美國的領導地位。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
林鶴明擊敗凌志男！「小桂綸鎂」情歸機車接送情　扎實抱抱全直擊
iPhone12「太平洋藍」美出新境界！網看定價嘆：台灣吃定
快訊／新竹五指山「轎車凌晨自撞山壁」車身全毀！釀1死4傷
花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」！史前1億年就存在　猙獰尖齒超嚇人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

排5hrs才投到票！美大選提前投票人數破千萬　共和黨票倉選情激烈

佛系上班族輕鬆存到1個億！他51歲果斷退休　甩開妻小超自由

美海軍作戰長：中國是「最大威脅」　角力持續！跨軍種合作增軍力

美將售台「無人機+百枚飛彈」等5項武器　總額估達1437億元

上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

疫情衝擊！全球院線龍頭AMC警告：不讓觀眾進戲院　資金捱不過年底

美海軍建軍245周年！聯手日艦南海軍演　馬侃號艦長：慶生最好方式

美紓困案又被擋！　民主黨拒川普政府1.8兆美元版本：無法滿足需求

大賣場逼婚！美正妹穿婚紗帶牧師親友團「壓境」　未婚夫驚嚇過頭

川普欽點大法官　巴瑞特拒就健保等議題表態：墮胎合法並非不會被推翻

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

排5hrs才投到票！美大選提前投票人數破千萬　共和黨票倉選情激烈

佛系上班族輕鬆存到1個億！他51歲果斷退休　甩開妻小超自由

美海軍作戰長：中國是「最大威脅」　角力持續！跨軍種合作增軍力

美將售台「無人機+百枚飛彈」等5項武器　總額估達1437億元

上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

疫情衝擊！全球院線龍頭AMC警告：不讓觀眾進戲院　資金捱不過年底

美海軍建軍245周年！聯手日艦南海軍演　馬侃號艦長：慶生最好方式

美紓困案又被擋！　民主黨拒川普政府1.8兆美元版本：無法滿足需求

大賣場逼婚！美正妹穿婚紗帶牧師親友團「壓境」　未婚夫驚嚇過頭

川普欽點大法官　巴瑞特拒就健保等議題表態：墮胎合法並非不會被推翻

「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」辦圍事聽證會

市民大道金店面淪廢墟！忍者、精釀啤酒相繼撤　48萬招租等伯樂

超狂！長榮「商務艙牛肉麵」在全家就能吃到　限量1萬份開搶

美豬來台立院交鋒！朝野協商達共識「擇期開公聽會再審」

台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

勇士菜鳥投出比肩上古神獸紀錄　15.2局無失分隊史第4長

隔8個月「又見大陸輸入」病例！醫曝詭異數據警告：不會只有一個

部落客爆「iPhone 12少附豆腐頭」殘酷事實：大部分充電器不能沿用

世足資格賽／阿根廷2比1勝玻利維亞　梅西變臉怒嗆：他X的別惹我

富邦金喜事連連！前三季獲利稱王　國際獲獎再創佳績

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

國際熱門新聞

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

即／蘋果宣布iPhone引入最速5G

大學城確診激增　600學生染疫

iPhone12 「海軍藍」渲染圖疑外洩！

路透：白宮再推2項對台軍售　已通知國會

新航A380客機變身餐廳　意外熱賣

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美股收低！蘋果推iPhone12反挫2.7％

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

蔡英文臉書曬印度美照：Namaste

喝蔓越莓汁上班　滑板大男賺57萬元

3噁男性侵「狗馬牛羊」730次！

美超過730萬人已投完總統大選

中俄進聯合國人權理事會！美批擁抱獨裁政權

更多熱門

相關新聞

美售台5項武器　總額估達1437億

美售台5項武器　總額估達1437億

根據《路透社》報導，多名消息人士13日透露白宮正準備向台灣出售更多先進軍事設備，包含MQ-9收割者無人偵查機，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。據了解，這次軍售的總額約為50億美元（約新台幣1437億元），其中魚叉飛彈約有100枚，預計花費20億美元（約新台幣575億元）。

疫情衝擊！全球院線龍頭AMC資金快見底

疫情衝擊！全球院線龍頭AMC資金快見底

美紓困案又被擋！民主黨拒川普政府版本

美紓困案又被擋！民主黨拒川普政府版本

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

防中國影響！美國務卿要求智庫披露外國資助

防中國影響！美國務卿要求智庫披露外國資助

關鍵字：

美國海軍中國中美關係Michael GildayUS Navy北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面