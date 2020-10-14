複製1964年？今年「16個颱風路徑圖」曝光　全閃過台灣

▲今年16個颱風路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年至今西北太平洋共生成16個颱風，但無颱風侵襲台灣，導致水情拉緊報，也讓網友開玩笑說，「台灣是颱彎」、「颱風遇到台灣會轉彎」。對此，天氣風險公司總經理彭啟明13日分享1964年和今年的颱風路徑圖，只見颱風剛好都閃過台灣，宛如有個防護罩一樣。

「1964&2020這兩個數字基本上應該沒關聯，但沒想到沒有颱風侵襲，讓兩者有了對照」，彭啟明在臉書說，1964年那年有34個颱風生成，卻沒有一個登陸台灣；今年到目前已經有16個，還有兩個多月才結束，雖然心裡知道機會已經很低，但還不用過早下定論，「讓我們等等。」

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▼1964年34個颱風路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

災害預報士、天氣風險公司總監賈新興近日也在臉書提到，「都是因為它，颱風都不來」，今年7月至9月共有11個颱風生成，氣侯平均值為14.1個颱風，因7月零颱風，這11個颱風都在8月和9月生成的。

賈新興表示，看一看今年的太平洋高壓，以黑色粗實線為代表，和氣候平均的範圍黑色粗虛線為代表，「原來就是因為它太強了。」原來太平洋高壓太強，整個罩在台灣上空。

目前菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速22公里。中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，它今要通過菲律賓群島，仍維持熱帶低壓強度，周四到南海後有機會慢慢發展成颱風，最快周四下半天有機會成颱，之後一路往西移動朝中南半島前進。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

▼菲律賓東方海面的熱帶低壓最快周四成颱。（圖／氣象局）