8年級生整票偷偷搞這行！不是詐騙...日進斗金500萬　卻一起栽了

▲高雄警方於左營一處民宅查獲賭博機房。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營分局破獲一起藏身民宅內的賭博機房案，警方表示約莫半年前接獲線報，24歲的蔣姓男子等人意圖牟利，在店仔頂街租賃民宅，招募成員非法經營賭博機房，12日向橋頭地院聲請搜索票後，直搗該集團藏身的民宅，當場查獲幹部及員工共9人，並搜到10台電腦、12台手機、現金7萬5千元以及監視器等證物，根據警方了解，該機房的日投注金額超過5百萬元。

▲高雄警方於左營一處民宅查獲賭博機房，該機房日投注金額超過5百萬。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，該集團以「星海娛樂城、星富娛樂城」等博弈線上遊戲為名目，員工以Line、IG等通訊軟體或臉書招攬客人，提供不特定賭客透過超商、ATM、信用卡購買儲值及變現的的服務，變相以現金招攬不特定賭客參與賭博。內含的線上娛樂服務多樣化，如真人百家樂、輪盤、骰寶運彩、SLOT、北京賽車、運彩報牌等多種遊戲，自108年11月迄今，合計線上日投注金額逾500萬元。

▲高雄警方於左營一處民宅查獲賭博機房，該機房提供多種遊戲供選擇下注。（圖／記者黃子倩翻攝）

12日警方持橋頭地院的搜索票搜索，當場查獲蔣姓主嫌、以及幹部：姚男(81年次)、張男(70年次)、蔣男(82年次)；資深員工：蔡女(86年次)；員工楊女(85年次)、黃女(87年次)、陳男(78年次)、柯男(85年次)等9人及電腦10臺、手機12臺、現金新臺幣7萬5千元、監視器4支。

▲高雄警方於左營一處民宅查獲賭博機房，主嫌及幹部全數被帶回。（圖／記者黃子倩翻攝）

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