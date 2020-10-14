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PTT鄉民熬夜守「iPhone 12發表會」　看完噓爆：賣手機還賣相機！

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▲▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12、homepod，庫克。（圖／取自蘋果直播）

▲PTT鄉民看完iPhone 12發表會噓爆到底是賣手機還是賣相機。（圖／取自蘋果直播）

記者林彥臣／綜合報導

眾所期待的iPhone 12發表會在台灣時間14日凌晨1時登場，許多台灣的果粉都熬夜看發表會，期待最新的iPhone是否會有更多突破性的應用功能，結果PTT鄉民看完之後噓爆，認為整體上了無新意，蘋果到底是在賣手機還是賣相機。

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有網友在看了發表會之後在PTT八卦板發文表示，各家手機百家爭鳴，「水果行的殺小12，好像也沒啥阿」，是不是沒新哏了啊？到底是買手機還是買相機，都完全搞不懂了，難道各位裹粉都是攝影師才這麼需要相機？

網友在推文中表示，「買了求偶率+80%」、「沒東西能講，只好拿5G跟LOL撐場」、「看來蘋果改行賣相機了」、「真的我11也很少自拍，人若醜，相機越好越殘忍」、「就是在吃老本而已，買的是時尚不是實用」、「光5G這詞就重複了不知道有沒有破百次，啊應用咧？」。

▲▼iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲iPhone12所有色系。（圖／翻攝自蘋果直播）

另外PTT的iOS板上的網友也怨聲載道，只不過抱怨的重點似乎放在沒有指紋辨識，「只希望有指紋，受夠faceID了」、「不要再指紋了，洗洗睡吧，蘋果不走回頭路」、「沒指紋有瀏海...只好繼續用iphone8」、「11真的就夠用了 除非很愛那個海軍藍再買12」、「感覺買12pro很多用不到，不如買11」、「本次重點：i11大降價」。

iPhone 12搭載6核CPU、4核GPU，有雙鏡頭（廣角、超廣角）、f1.6光圈，也支援夜間縮時錄影。配件方面，新增磁吸式無線充電，提供15瓦的充電效率，可以同時充Apple Watch跟iPhone，但為了地球環保，不再附贈耳機、充電頭（豆腐頭）。

另外，iPhone 12 Pro主相機配備三鏡頭，採用不鏽鋼機身及玻璃背蓋，共有銀色、太空灰、金色和藍色四款顏色。iPhone 12 Pro螢幕為5.8吋至6.1吋，iPhone 12 Pro Max螢幕為6.5吋至6.7吋。

▼蘋果iPhone 12 Pro台灣上市，。（圖／取自蘋果）

▲蘋果iPhone 12 Pro台灣上市。（圖／取自蘋果）

台灣確定為iPhone 12第一波發售區域，與美國相同，其中iPhone 12和iPhone 12 Pro將於台北時間10月16日晚間8時開始接受預購，10月23日正式發售。

台灣官網售價方面，iPhone 12 Mini 64GB版本為新台幣23,900元，iPhone 12 64 GB則為26,900元；iPhone 12 Pro 最低容量版本128GB則為33,900元，而iPhone 12 Pro Max 則為37,900元。

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