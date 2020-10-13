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你幾梯啦！現役特戰兵搶劫小黃　慘被「退役學長暴打」嚇壞躲草叢

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄大寮區13日凌晨發生搶劫事件，一名現役陸軍特戰指揮部21歲林姓士兵與朋友相約打網咖，結束後一起乘坐計程車準備回家，過程中卻突然勒住運將頸部意圖搶劫。所幸周姓運將是特種兵退役，隨即拿起工具向2人反擊，林男與朋友見情況不對下車逃逸，不過最後仍被警方逮捕送辦。

21歲林男為陸軍特戰指揮部現役軍人，休假時約了20歲黃姓網友到鳳山打網咖，兩人一直玩到身上錢財耗盡才決定離開， 2人13日凌晨2時許攔下61歲周姓運將的計程車準備回家，不料在車子行經松寮橋下、民權街口時，他在後座突然往前勒住周男脖子，旁邊黃男也上前試圖將周男拉下車、要求交出財物。

▲▼高雄特戰士兵打完網咖搶計程車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方在附近草叢找到躲藏的林男與黃男。（圖／記者洪靖宜翻攝）

所幸周男是特種兵退役、身手不錯，遭攻擊後馬上拿起車上的螺絲起子反擊，過程中還打傷林男的左手，林黃2人看見他如此強悍，隨即下車徒步逃離現場，他見狀立刻打電話報警。警方約5分鐘就快速趕到，研判2人徒步應該跑不遠，經搜索後在附近草叢找到林男等2人，馬上將2人逮捕帶回偵訊。

警方表示，林男左手傷勢經過包紮沒有大礙，對方原本預計13日就要收假北返，不料在歸營前因為與黃男玩到沒錢，就臨時起意想要搶劫計程車，更沒想到周男是特種兵退役，搶劫不成還反被打傷，林黃2人訊後依強盜未遂罪嫌，移送至地檢署偵辦。

 

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