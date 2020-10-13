康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

▲康軒文教集團董事長李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）



記者林育綾／台北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」，昨（12）日新北市府勞工局召開調解會，雙方調解成立，隨後康軒也發出道歉聲明。但全教總今（13）日表示，這樣的道歉沒有誠意，要求董事長李萬吉出面道歉，否則將「擴大抵制」。而下午約6時，李萬吉對外發布道歉聲明，除了對違反居家檢疫不良示範道歉，也對被影射的員工造成身心受創致歉，「面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。」

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▲新北市府勞工局昨（12）日召開調解會，雙方調解成立，康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒董事長李萬吉道歉聲明。（圖／康軒提供）



康軒文教集團董事長李萬吉道歉聲明全文：

過去一段時間，因個人違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引起社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。就本次事件引發被影射員工身心受創，個人謹在此向這位員工致歉。面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。

這位離職員工，昨天在新北市勞工局的居中協調下，與公司成立調解，本件勞資爭議已圓滿落幕，也祝福這位員工未來工作一帆風順。這次事件提醒了我，過去個人雖事事以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任，然而實際上仍存有再精進之處。個人將以此為鑑，承諾康軒會用最高標準，建立更友善職場環境，保障員工權益。

個人創辦康軒至今32年，康軒一路發展，個人深知，除了公司所有員工的努力外，沒有國家政策及社會各界的支持，尤其是學校及老師的一路鼓勵扶持，康軒不可能有今天的規模，康軒理應回饋更多給社會。今天因個人一時的疏失，引發本次事件，給社會帶來紛擾，個人深感不安。

經歷本次事件，個人除深自檢討外，也承諾康軒團隊未來會更加努力，提供最好的教科書給學校及老師。康橋學校也會精進教學品質，培育廣大莘莘學子。康軒希望能盡一切努力來回饋社會。

最後，個人再次致上最誠摯的歉意。

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