老師桌子病毒最多！　全教總盼110年全國教師納入公費施打流感疫苗

▲全教總認為，積極防疫原則，除了學生可免費施打流感疫苗外，教師也應列為可免費施打流感疫苗之對象 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

公費流感疫苗已在10月5日開打，短短幾天接種量有百萬劑。全教總認為，基於防疫原則，除了學生可免費施打流感疫苗外，教師也應列為可免費施打流感疫苗之對象，目前有10個縣市未將教師納入公費流感疫苗，希望明年全國所有縣市都將教師納入，讓師生共同防疫。

今年流感疫苗中小學生納入公費施打範圍，不過有些縣市未將老師納入。全教總統計，全國22縣市中，今年有12個縣市將教師納入公費施打流感疫苗對象，但台南市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣及金門縣等10個縣市則沒有。

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▲全教總公布縣市政府支持教師列為免費流感疫苗施打對象調查結果。（圖／全教總提供）

桃園市教師會理事長張瓊方表示，自己常常一天接觸上百名學生，還有調查發現，老師的辦公桌上病毒、細菌最多，再加上平時跑班上課將可能擴大傳染範圍，因此呼籲各縣市都應將老師納入公費流感施打範圍，也建議「隨班施打疫苗」，能提高接種率。

全教總理事長侯俊良呼籲縣市政府，儘早進行110年行政作業之規劃，期盼110年能全面納入教師為免費流感疫苗施打對象，共同為校園及學生安全建立防護網，以於流感高峰期共同完善校園防疫工程。

侯俊良也提到，全教總也發現，現場教師除了公費疫苗之外，更重視「隨班施打疫苗」，據初步了解，已有部份縣市於公費之外，也協助安排教師能與學生共同施打疫苗，值得各縣市政府響應比照。

