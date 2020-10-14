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康軒依約官網公告「道歉聲明」　將刊登連續7天

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▲▼康軒依約官網公告「道歉聲明」，將刊登連續7天。（圖／翻攝自康軒官網）

▲康軒依約官網公告「道歉聲明」，將刊登連續7天。（圖／翻攝自康軒官網）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」風波，12日在新北市勞工局調解下，離職員工與康軒調解成立。而康軒也依照承諾，今（14）日起在官網放上道歉啟事聲明，將連續刊登7天。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，違反居家檢疫14天規定，出門多達6次，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部「追討吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯口有點名張貼「霸凌紙條」，讓她承受不了壓力而離職，9月22日向新北市衛生局申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬資遣費。

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新北市府勞工局在12日召開調解會，為雙方居中調解，當天雙方調解成立，隨後康軒也發出道歉聲明。不過全教總當時表示，這樣的道歉沒有誠意，要求董事長李萬吉出面道歉，否則將「擴大抵制」號召全國師生拒用康軒教材。

▲▼康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解，新北市議員蔡淑君陪同。（圖／記者黃國霖攝）

▲新北市府勞工局在12日召開調解會，雙方調解成立，康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

直到昨（13）日下午約6時，李萬吉對外發布道歉聲明，除了對違反居家檢疫不良示範道歉，也對被影射的員工造成身心受創致歉，聲明稿中提到，「面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。」全教總也因此取消原訂14日上午的「擴大抵制」記者會。

全教總取消記者會指出，很遺憾康軒文教集團發生揪出吹哨者、霸凌員工之事件，也發現我國對於揭弊者的保護不足，對於公司高層霸凌員工的規範也付之闕如，因此要求朝野立委應儘速修訂相關法律，以確保社會公益得以彰顯，職場勞工之人格尊嚴得以確保。「為避免耗費社會成本，決定取消記者會，唯對於社會公益、勞動人權的推動與監督仍將一本初衷，持續努力。」

而康軒也依照承諾，今（14）日起在官網放上道歉啟事聲明，包括「康軒文教集團董事長李萬吉道歉聲明」、「康軒文教集團聲明稿」，將連續刊登7天。

康軒文教集團董事長李萬吉道歉聲明 全文

過去一段時間，因個人違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引起社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。就本次事件引發被影射員工身心受創，個人謹在此向這位員工致歉。面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。

這位離職員工，昨天在新北市勞工局的居中協調下，與公司成立調解，本件勞資爭議已圓滿落幕，也祝福這位員工未來工作一帆風順。這次事件提醒了我，過去個人雖事事以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任。然而實際上仍存有再精進之處。個人將以此為鑑，承諾康軒會用最高標準，建立更友善職場環境，保障員工權益。

個人創辦康軒至今32年，康軒一路發展。個人深知，除了公司所有員工的努力外，沒有國家政策及社會各界的支持，尤其是學校及老師的一路鼓勵扶持，康軒不可能有今天的規模，康軒理應回饋更多給社會。今天因個人一時的疏失，引發本次事件，給社會帶來紛擾，個人深感不安。

經歷本次事件，個人除深自檢討外，也承諾康軒團隊未來會更加努力，提供最好的教科書給學校及老師。康橋學校也會精進教學品質，培育廣大莘莘學子。康軒希望能盡一切努力來回饋社會。

最後，個人再次致上最誠摯的歉意。

康軒文教集團聲明稿 全文

針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。就本次事件無端引發被影射員工身心受創，謹在此向該員工致歉。

本次事件於10月12日下午2時在新北市政府勞工局進行調解，康軒公司也派員出席。在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒公司會依調解紀錄內容確實履行，希望本次事件的紛擾能在此告一段落。

康軒是專業的國中、小教科書出版公司，在公司營運管理上理當有更嚴格的自我要求。康軒公司在本次事件的處理上，確有不周之處，康軒公司會深自檢討改進，以更符合社會各界的期待。以上說明。

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