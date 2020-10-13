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全教總要求董座道歉　康軒：無法讓所有人滿意，謝謝指導與督促

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▲▼康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒行政長蔡其修（右）與離職女員工（左）昨日調解會後握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」，昨（12）日新北市府勞工局召開調解會，雙方調解成立，隨後康軒也發出道歉聲明。但全教總今（13）日表示，這樣的道歉沒有誠意，要求董事長李萬吉出面道歉，否則將「擴大抵制」。而康軒公關長許牧民則回應，昨天雙方已經調解成功 ，自己也代表康軒再次正式向社會大眾道歉了，「或許無法讓所有關心的朋友滿意，康軒會持續檢討與改進的，謝謝全教總的指教與督促」。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，違反居家檢疫14天規定，出門多達6次，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部「追討吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯口有點名張貼「霸凌紙條」，讓她承受不了壓力而離職，9月22日向新北市衛生局申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬資遣費。

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昨（12）日新北市府勞工局召開調解會，雙方調解成立，隨後康軒也發出聲明指出，針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。

康軒允諾會依照勞基法規定支付女員工資遣費，也表示10月14日起會在官網刊登相關啟示7天，也是給該員工與社會大眾一個交代。

▲▼ 全教總理事長侯俊良 。（圖／記者崔至雲攝）

▲全教總理事長侯俊良認為康軒的道歉誠意不足。（圖／記者崔至雲攝）

但對於康軒的聲明，全教總理事長侯俊良今（13）日再次表示，康軒發布的聲明根本看不出道歉的誠意，他們不瞭解自己做錯什麼事情，董事長對於這件事根本沒有出面道歉，對於董座的「避不見面」，侯俊良批，這樣完全沒有道歉誠意，對於該企業形象也沒有補救的意思，感覺只是在跟大家說「他們了解事情了，不好意思」。

侯俊良再說，如果這件事情這樣就算了，未來還會有下一個被霸凌者或是揭弊者，若今日以前，董事長沒有親自出面道歉，以及說明未來補救方式，未來將保障學生的學習權益下，抵制行動持續進行。

而康軒攻關長許牧民回應，昨日已經調解成功，他也已經代表康軒再次向社會大眾道歉了，「或許無法讓所有關心的朋友滿意，康軒會持續檢討與改進的，謝謝全教總的指教與督促。」

▲▼康軒與離職女員工在新北勞工局調解，康軒公關長許牧民。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒公關長許牧民表示，昨日已經調解成功，他也已經代表康軒再次向社會大眾道歉了。（圖／記者黃國霖攝）

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