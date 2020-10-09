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台南熊貓超市出包！　台南市消保官：要求公司應儘速履約確保消費權益

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▲台南熊貓超市出包，公司無預警取消訂單不出貨，讓外送員只能在超市外乾等，台南市消保官要求要求公司應儘速履約確保消費權益。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲台南熊貓超市出包，公司無預警取消訂單不出貨，讓外送員只能在超市外乾等，台南市消保官要求要求公司應儘速履約確保消費權益。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

外送平台foodpanda在台南推出24小時「熊貓超市」，沒想到8日晚上傳出系統出包、商品標錯價錢約1折出售，深夜湧入上千筆訂單，而超市門口吸引大批外送員抵達取貨，不料公司無預警取消訂單不出貨，讓外送員只能在超市外乾等，也引起下單民眾不滿，台南市消保官要求公司應儘速履約以確保消費權益。

▲台南熊貓超市出包，公司無預警取消訂單不出貨，讓外送員只能在超市外乾等，台南市消保官要求要求公司應儘速履約確保消費權益。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

有網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文看到10月8日深夜，台南東區的熊貓超市外聚集許多身穿粉紅制服的foodpanda外送員，每一位都相當無奈，不是坐在機車上滑手機就是聚在一起討論。

▲台南熊貓超市出包，公司無預警取消訂單不出貨，讓外送員只能在超市外乾等，台南市消保官要求要求公司應儘速履約確保消費權益。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

根據了解，因為foodpanda平台晚間突然售價出包，許多牛奶等商品1折（1857ML售價25元、930ML16元…）出售，導致上千筆訂單湧入，外送員接到訂單後前往超市取貨，沒想到超市人員不出貨，詢問才知是標錯價錢，必須等公司端取消客戶的訂單才能離開，導致大批外送員最後只能在超市前乾等。

foodpanda平台關閉系統取消訂單不出貨，此舉引起眾多下簽民眾不滿，紛紛留言痛批…。也有網友說：「熊貓嚴選，3C/生鮮/食材/生活用品等等的～通通都有單」。

台南市政府消保官對此一事件指出，本次foodpanda發生虛擬超市「熊貓嚴選」商品標錯價格事件，已嚴重影響消費者權益，台南市黃偉哲市長極度重視此事件，並已由法制處消保官呼籲foodpanda公司應盡快出貨履約，保障消費者權益，善盡企業責任，以免衍生大型消費爭議，折損企業形象。

消防官指出，這件爭議消費者透過App下單的商品，多為小額民生用品，消費者不易判斷是業者促銷活動或標錯價格，且公司系統性錯誤不能歸責於消費者，foodpanda公司依法仍有履約的義務。

消保官指出，由於本次消費爭議受害的消費者眾多，如果foodpanda總公司無誠意解決，罔顧消費者權益，消費者可透過行政院消費者保護會網站提出線上申訴，或洽台南市政府法制處消保官室，由市府協助處理解決。

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