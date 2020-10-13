被教召有保障！慣老闆退散　可領「雙薪」、不影響特休假

▲後備人員的訓練。（圖／台南市後備指揮部）



記者陶本和／台北報導

國防部著手後備戰力改革，敲定教召新制改為1年1訓、一次14天；而在薪資上，正在研議調整，幅度也還未拍板。至於教召期間，被召訓的後備軍人，本來就依法可領雙薪，可向所屬公司申請公假並領薪。

針對後備軍人退伍編管8年的規定，外傳有意改為編管12年或15年不等，後備指揮部強調，「並無特定年限的律定」，仍採「後退先用，精選適員，固定編組，年年施訓」方式執行，以遴選符合部隊專長需求為主，並無特定年限的律定。

不過，在薪資方面，軍方也已拍板確定調漲，只是幅度尚在研議階段，還未定案；根據初步的規劃，每日現行規定，士兵薪水為700元，擬增加1.2倍至1.5倍，可拿840元至1050元；而士官方面，現行800元，可拿960元至1200元；至於軍官現行為900元，屆時可拿1080至1350元。

至於被召訓的後備軍人，會不會被公司刁難，或是不願意給薪一事。事實上，長久以來都有法令保障，一直都根據《兵役施行法》、《勞工請假規則》，公司都必須同意公假，並依原規定發給薪資。

曾多次參與教召人士表示，儘管被教召時，心裡不免覺得「怎麼又要當兵」，但可以領「雙薪」又不影響自己本身的薪水跟特休假，都是基本常識，會擔心這一點，其實是無謂的杞人憂天。

該人士說，其實被教召到時，換個心態反而覺得是個「小確幸」，除了可以領「雙薪」，又不用煩惱平日工作跟壓力，進去部隊只要聽從長官一個口令一個動作，能規律運動、生活，也算是一種暫時跳脫。

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