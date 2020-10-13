南鐵突襲強拆！黃春香控警包圍抬人　248字曝「9月剛提可行方案」

記者黃翊婷／綜合報導

台南市區鐵路地下化計畫抗爭戶黃春香、陳致曉的家，13日凌晨遭鐵道局、警方突擊強拆。黃春香在臉書PO出一篇248字的文章吐露心聲，內容提到，這3個月以來她一直持續要求與鐵道局協商原梯保留，9月底也提出設定地上權方案，無奈得到的卻是敷衍回覆，如今甚至蠻幹硬來，無視人民處境與合理訴求，還叫警察包圍她家，根本就是三更半夜來搶劫。

▲超過20名學生在黃家屋內靜坐抗議。（圖／翻攝自Facebook／立委陳椒華，下同）

黃春香在PO文中提到，現場的口號分別是「堅守原梯，要居住權」、「爭議未解，施工勿犯」、「設定地上權，樓梯鐵道可兩全」，面對這項計畫，她3個月以來一直持續要求與鐵道局協商原梯保留，也在9月底也提出設定地上權方案，這個方案在工程法理上可以做到鐵道施作，同時保留樓梯間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，黃春香指稱，上述方案是相關援助人員在協助查詢資料、諮詢相關專業者後，提出的工程上可行方式，鐵道局的回覆卻是敷衍、搪塞，還說出樓梯間不拆無法開挖連續壁這樣荒唐的說法，「但是，鐵道局在被反駁後，竟然從此不再討論工程問題，也不討論法律問題。態度就如同今日來強拆一樣，蠻幹硬來，無視人民處境與合理訴求！」

抗爭現場喊口號： 「堅守原梯，要居住權」 「爭議未解，施工勿犯」 「設定地上權，樓梯鐵道可兩全」 三個月來，黃春香一直持續要求與鐵道局協商原梯保留，9月底也提出了設定地上權的方案。這個方案在工程法理上均可以在鐵道施作同時保存樓梯間。然而鐵道局對此的回覆卻是敷衍、搪塞，甚至提出了樓梯間不拆無法開挖連續壁這種荒唐的講法。我們查詢資料、諮詢相關專業者後提出了工程上的可行作法。 但是，鐵道局在被反駁後竟然從此後再不討論工程問題，也不討論法律問題。它的態度就如同今日來強拆一樣，蠻幹硬來，無視人民處境與合理訴求！ 由黃春香發佈於 2020年10月12日 星期一

而在稍早的貼文中，黃春香看到大批警員手持盾牌，凌晨悄悄集結在家門外，氣得忍不住大罵，「警察包圍黃家，三更半夜要搶劫！」不過，雖然現場有超過20名聲援學生在屋內靜坐抗議，不時高喊口號或唱歌，但還是在早上6、7時許陸續遭警方架離或抬出現場。

另外一戶拆遷戶陳致曉的家，則在黃家學生被驅離前就開拆。挖土機天一亮隨即展開拆行動，把當時人還在屋內的陳母嚇得忍不住哭喊「不要」。

但抗爭戶及聲援學生遭驅離後仍未放棄，黃春香在臉書PO文表示，被抬走、驅離的聲援者們已經重新聚集、衝破圍欄，現在還聚集在黃家旁邊的開元路上（黃家東側位置）繼續抗爭。

▼工人架設圍欄，聲援民眾一度與警方發生推擠衝突。

▼靜坐學生遭架離現場。