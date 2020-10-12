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台南市槍擊案六都第一？　陳怡珍要求檢討警力不足問題

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▲台南市議員陳怡珍指出，台南市發生槍擊案數量堪稱是六都第一名。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍指出，台南市發生槍擊案數量堪稱是六都第一名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍針對市警局業務報告質詢時指出，雖然市警局長詹永茂自7月17日甫新到任，但台南市今年1至8月已發生14起槍擊案，相較於台北市7件、新北市12件、桃園市7件、台中市7件、高雄市13件，數量堪稱是六都第一名。

陳怡珍提醒詹永茂局長，當初到任台南的原因即是為了解決非法槍械嚴重、治安不佳的問題，請詹永茂局長務必用心，找出對應之策，還給市民良好的生活環境，未來將繼續檢視。

陳怡珍提出台南市基層警力不足，反應出相當大的問題。光是在酒店集中的二分局轄區，同家酒店一個禮拜就發生3次鬥毆、糾紛事件，但管理台南最繁華酒店區的海安派出所僅編制21人，同是酒店熱鬧區域的金錢豹轄區台中六分局何安派出所就有66人。陳怡珍進一步指出，在台南市警二分局鄰近的轄區內，海安所編制21人、中正派出所24人、長樂派出所20人，3所加起來還不到台中六分局何安派出所一間警所的警力，警力分配如此懸殊，管理當然會有困難，治安問題嚴重。

再者，台南火車站乘客流量排名全國第4名，警力卻是六都最少，負責管轄台南車站周遭的台南市警一分局東寧所編制僅26人。更弔詭的是，東寧所距離車站竟有1.7公里，反而距離車站僅160公尺遠的北門所，才經常接到民眾報案。東寧所不但是六都管轄車站警所中人數最少的，還是距離最遠的警所，從所內趕到火車站前站，需花費約15分鐘，這個時效根本來不及應付突發案件。

陳怡珍強調，火車站是旅客首先接觸的城市門面，肩負維護治安、交通形象的重擔，警方人力配置應作出合理調整。未來10月19日補進110位基層警力後，要求詹永茂局長積極檢討，針對市區勤務繁重區域、治安熱點好好分配。

市警局長詹永茂表示，警方會針對職業大賭場、幫派、圍事、販毒等目標場所積極管控、掃蕩槍枝。並坦言台南市警力確實不足，對於即將補進來的110位基層員警也會用在刀口上，合理配置於治安複雜及重點門面區域。

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