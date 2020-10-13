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南鐵地下化2抗爭戶「半夜突遭強拆」！　學生守屋內爆警民衝突

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半夜3:20分 警察集結於黃春香家準備驅離

立法委員 陳椒華發佈於 2020年10月12日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

台南市區鐵路地下化計畫預計拆除340戶，目前僅剩3戶尚未完成點交。不過，原本10月27日地政局要重新丈量拆除線，沒想到鐵道局突然在半夜公告要拆除，13日凌晨3時許大批警察持盾牌集結於抗爭戶黃春香、陳致曉的家，準備進行驅離作業。

南鐵地下化最後2抗爭戶，鐵道局凌晨強拆。（圖／翻攝自Facebook／立法委員陳椒華）

▲聲援民眾與警方發生推擠衝突。（圖／翻攝自Facebook／立法委員陳椒華，下同）

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據了解，中北區開元路11及13號拆遷戶希望保留既有樓梯，但雙方至今仍未達成共識。鐵道局曾表示，開元路11及13號兩戶早年分別為3層及2層樓，經地主自行增建為4層樓並將兩戶打通，僅保留13號樓梯；本案鐵路地下化係以明挖覆蓋法施工，該樓梯與工程所必需之地表區域排水用水溝及地下隧道關鍵之擋土連續壁衝突。

鐵道局提到，經考量鐵路整體線形且相關工程均採最緊縮之方式設計，實已無任何退縮調整空間，故無法保留，惟該2戶徵收後剩餘之建物，雖較侷促，但應尚有空間可施作適當形式之樓梯，供原合法部分建物上下使用，經多次與拆遷戶協調並表達願意協助評估，但拆遷戶堅決要求原樓梯保留，無法達成共識。

南鐵地下化最後2抗爭戶，鐵道局凌晨強拆。（圖／翻攝自Facebook／立法委員陳椒華）

▼▲工人開始架設圍欄。

南鐵地下化最後2抗爭戶，鐵道局凌晨強拆。（圖／翻攝自Facebook／立法委員陳椒華）

然而，原本地政局10月27日要重新丈量拆除線，沒想到鐵道局半夜公告要進行拆除作業，接著大批警察就在13日凌晨3時許集結在抗爭戶黃春香、陳致曉的家外。立法委員陳椒華請助理前往現場拍攝，只見警察各個全副武裝、手持盾牌，與抗爭戶、現場學生對立，目前工人已經開始架設圍欄並啟動發電機，推測應該在不久之後就會開始進行驅離。

陳椒華的助理提到，屋內還有援助抗爭的學生，接下來應該會面臨警察驅離，黃家的訴求只是希望保留樓梯，期盼交通部長林佳龍、鐵道局可以持續溝通，不要強拆。此外，今晨5時許約十多名抗爭民眾與警方發生推擠，雙方已爆發數次小衝突。

▼聲援民眾痛罵警察、鐵道局是三更半夜在搶劫。

南鐵地下化最後2抗爭戶，鐵道局凌晨強拆。（圖／翻攝自Facebook／立法委員陳椒華）

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