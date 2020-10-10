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台東藝穗節雙主場首演　民眾驚艶：太值得了！2廳院看不到

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▲▼InTW舞影工作室巧妙結合天海為背景，搭配舞者曼妙舞姿，美不勝收。（圖／台東縣政府提供，下同）

InTW舞影工作室巧妙結合天海為背景，搭配舞者曼妙舞姿，美不勝收。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

以山海為景，以人文為台，2020台東藝穗節9日雙首場、兩地開演，由InTW舞影工作室及舞蹈生態系創意團隊《膠有囍事》擔綱，分別在風景秀麗的都歷「天空之鏡」、以及有歷史人文味道的卑南王家三合院國本農場驚豔登場。

InTW舞影工作室與都歷部落合作，以52Hertz舞碼述說著鯨豚「孤獨的共鳴」，與在地阿美族人經歷「異鄉漂流」感覺，如出一轍、巧妙結合，在天海為背景、砂灘為畫布，現場作畫阿美圖騰，搭配舞者曼妙舞姿，美不勝收。

▲▼InTW舞影工作室巧妙結合天海為背景，搭配舞者曼妙舞姿，美不勝收。（圖／台東縣政府提供，下同）

都歷現場吸引超過300名的觀眾，有4名來自台北的民眾，其中一位張小姐說，在網路發現台東藝穗節資訊，特地相邀朋友一起來台東觀光並欣賞節目，觀賞後覺得實在是太美了，在台北兩廳院看不到這樣的節目，看著美美的風景、吹著涼爽的風、吸著清新的空氣，非常值得推薦來台東看這樣的表演。

另外，在卑南王家三合院大宅國本農場登場的《膠有囍事》，透過真實的婚禮儀式呈現古今時空交錯的荒謬婚禮，再現場欣賞的觀眾也是演出的重要部分，並融入塑膠氾濫的反思，為台東在地帶來不一樣的思考衝撞。

▲▼InTW舞影工作室巧妙結合天海為背景，搭配舞者曼妙舞姿，美不勝收。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲砂灘為畫布，現場作畫阿美族圖騰。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的山海這麼美、台東的人文底蘊這麼深厚，我們很有潛力拓展更多元的藝文人口，藝術應該與民親近，自上任後指示文化處將文化藝文演出走進臺東各鄉鎮或社區，以台東市為中心，採取「下鄉」的方式舉辦各類型活動，吸引各式年齡層的鄉親可以近距離的與藝術接觸，讓藝術貼近民眾生活。台東藝穗節就是以這個角度出發，今年是首次舉辦並採取全國徵件海選方式，於39件作品中選出8檔精彩的演出，值得觀眾細細品味。

文化處表示，「2020台東藝穗節」是台東縣長饒慶鈴向全國藝術界宣告，台東的山海地景是最適合藝術家汲取靈感之地，而今年全新規劃的台東藝穗節就像是個游擊部隊，將非主流卻最具泥土溫度，以實驗、跨界撞擊的演出形式展現在台東的山巔海角。

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