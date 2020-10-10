　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地下道修繕與全民運撞期！花蓮站延後施工　賽期仍可安全通行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮火車站貼出公告修繕地下道滲水工程日期，涵括了全民運賽事期間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮火車站貼出公告修繕地下道滲水工程日期，涵括了全民運賽事期間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全民運動會即將於10月17日至22日在花蓮盛大登場，與會選手與遊客將大量湧入花蓮，但是近期花蓮火車站貼出公告指出，「地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止地下道往後站出口通道暫時封閉…」，為順暢疏通人潮，日前花蓮環保局長兼代教育處長饒忠、警察局長蔡丁賢拜會花蓮車站站長林德香共同商討延緩施工，避開全民運舉辦期間。

▲▼花蓮火車站貼出公告修繕地下道滲水工程日期，涵括了全民運賽事期間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對工期恰逢全民運賽事將造成不便，花蓮車站站長林德香指出，花蓮車站因0206地震後造成地下道滲水，為縮短工期本原訂於旅客淡季施工，目前為因應花蓮全民運到來，也為遊客與選手們動線順暢，現與施工單位協調施工工序，從周邊工程先行施工，地下道仍可使用，待花蓮全民運結束後再度恢復施工，目前都可順暢通行。

▲▼花蓮火車站貼出公告修繕地下道滲水工程日期，涵括了全民運賽事期間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮環保局長兼代教育處長饒忠（左）、警察局長蔡丁賢（右）拜會花蓮車站站長林德香。

花蓮車站是全國營運量第二大的車站，僅次於台北車站。饒忠表示，全民運在即，屆時會有將近1萬5千位選手與旅客湧入，鑒於花蓮車站地下道（西出口）施工工期適逢全民運賽會期間，為讓選手與遊客可順暢通行，感謝花蓮車站配合，花蓮站長林德香同意延至10月23日後再進行施作。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
今23:59前留言！超質感「國慶口罩」限時送　中衛+22通路
剛送完小鬼　丫頭「對我很好的姐姐離開了」留扼腕遺憾
狂敲地板3小時！癱母報案「家裡有怪聲」警破門揭真相
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020虎尾毛巾節超大毛巾熊　吸引民眾拍照打卡

寒冬滋補...雲林宣傳國產羊肉　2500份羊肉米糕吃免驚

電動「車機」優先？　雲林綠能交通友善環境施工出包

地下道修繕與全民運撞期！花蓮站延後施工　賽期仍可安全通行

法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」　海外同步線上祈福共修

花蓮「元旦媽媽生出國慶寶寶」！老公：想忘記母女生日都難

新北熱血迎國慶　侯友宜率隊騎國旗單車40km

台中國慶典禮湧2萬人　捷運綠線市府站首度開放參觀

台南市雙十國慶升旗典禮　黃偉哲帶領民眾祝中華民國生日快樂

網友爆料民眾施放鞭炮影響用路人安全影片　麻警將依法究辦！

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

2020虎尾毛巾節超大毛巾熊　吸引民眾拍照打卡

寒冬滋補...雲林宣傳國產羊肉　2500份羊肉米糕吃免驚

電動「車機」優先？　雲林綠能交通友善環境施工出包

地下道修繕與全民運撞期！花蓮站延後施工　賽期仍可安全通行

法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」　海外同步線上祈福共修

花蓮「元旦媽媽生出國慶寶寶」！老公：想忘記母女生日都難

新北熱血迎國慶　侯友宜率隊騎國旗單車40km

台中國慶典禮湧2萬人　捷運綠線市府站首度開放參觀

台南市雙十國慶升旗典禮　黃偉哲帶領民眾祝中華民國生日快樂

網友爆料民眾施放鞭炮影響用路人安全影片　麻警將依法究辦！

內行人才會來！高雄「問診」咖啡廳　必喝年度代表獎黑糖黑玉拿鐵

「靈異節目始祖」近況曝光！　女星10年前赴陸狂撈7位數…下場超悽慘

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

閉館3年！我國駐關島辦事處今揭牌　外交部捐防疫物資展現友好

每天花70元買咖啡！她嘆「花錢又難戒」　網激推這招：先省一半

台中哥投資「一房新屋vs.兩房老公寓」？網秒選：客群廣CP值更高

部隊鍋料多免4百元！台南道地韓式料理　起司蛋捲狂牽絲太邪惡

指定躺著洗！媽爆汗手搓「59KG米腸」　網看本尊笑炸：阿嬤養的

JR做公益揭「單親低收入戶家庭」背景　兒時還被笑沒爸爸「很受傷」

看完好燒！跟著屏屏的「百褶裙公式」　搭對單品不出錯

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

地方熱門新聞

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

基隆國慶晚會　萬人齊看郵輪出港

網購吸塵器！台中男竟收「吹風機」

不堪經濟壓力橋上徘徊　暖警適時勸回

2020台南國慶焰火倒數計時

斗六市社造嘉年華　國慶雙十大踩街

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

8歲兒擺攤累倒爸懷中　金山人傻眼爆料

台中國慶典禮湧2萬人　捷運綠線市府站開箱

港男全英文教球　永貞國小女籃奪冠

雙十國慶中市府送露營燈、8貼紙

變裝踩街嘉年華　彰化國慶超熱鬧

花蓮元旦媽媽生出國慶寶寶　老公：生日難忘

更多熱門

相關新聞

1樓開「禮儀公司籌備處」　Sway曝暗黑真相

1樓開「禮儀公司籌備處」　Sway曝暗黑真相

「買預售就是這樣很恐怖！」房地產專家Sway指出，日前有人發現某建案樓下，掛了禮儀公司的招牌，向他求問「可以開這樣的店？」結果Sway上網一搜，發現該建案曾發生大火，直言「禮儀公司通常不是真要開來營業，只是個技巧，懂？」

全民運聖火環台　吉祥物隨行大家搶合照

全民運聖火環台　吉祥物隨行大家搶合照

即／鳳山火車站施工挖出2顆「105榴彈」

即／鳳山火車站施工挖出2顆「105榴彈」

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

台中建成路地下道填平雙向通車

台中建成路地下道填平雙向通車

關鍵字：

火車站地下道修繕全民運撞期花蓮站延後施工

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

「E.SO」來源維基百科錯很大

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面