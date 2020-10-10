地下道修繕與全民運撞期！花蓮站延後施工　賽期仍可安全通行

▲花蓮火車站貼出公告修繕地下道滲水工程日期，涵括了全民運賽事期間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全民運動會即將於10月17日至22日在花蓮盛大登場，與會選手與遊客將大量湧入花蓮，但是近期花蓮火車站貼出公告指出，「地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止地下道往後站出口通道暫時封閉…」，為順暢疏通人潮，日前花蓮環保局長兼代教育處長饒忠、警察局長蔡丁賢拜會花蓮車站站長林德香共同商討延緩施工，避開全民運舉辦期間。

針對工期恰逢全民運賽事將造成不便，花蓮車站站長林德香指出，花蓮車站因0206地震後造成地下道滲水，為縮短工期本原訂於旅客淡季施工，目前為因應花蓮全民運到來，也為遊客與選手們動線順暢，現與施工單位協調施工工序，從周邊工程先行施工，地下道仍可使用，待花蓮全民運結束後再度恢復施工，目前都可順暢通行。

▲花蓮環保局長兼代教育處長饒忠（左）、警察局長蔡丁賢（右）拜會花蓮車站站長林德香。

花蓮車站是全國營運量第二大的車站，僅次於台北車站。饒忠表示，全民運在即，屆時會有將近1萬5千位選手與旅客湧入，鑒於花蓮車站地下道（西出口）施工工期適逢全民運賽會期間，為讓選手與遊客可順暢通行，感謝花蓮車站配合，花蓮站長林德香同意延至10月23日後再進行施作。

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