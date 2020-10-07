全民運聖火環台傳遞至桃竹苗　吉祥物「平平安安」大家搶合照

▲全民運大會吉祥物平平與安安隨聖火傳遞宣傳，備受眾人喜愛搶著合影，場面熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

109年全民運動會聖火自10月5日至14日，以逆時針方向進行環台本島20縣聖火傳遞，6日依序傳遞至桃園縣、新竹縣、新竹市及苗栗縣，受到各縣市政府盛大的迎接，大會吉祥物平平與安安隨聖火傳遞宣傳，備受眾人喜愛，紛紛搶著合影，場面熱絡。

▲聖火依序傳遞至桃園縣、新竹縣、新竹市及苗栗縣，受到盛大的迎接。

各縣市迎接全民運聖火的代表分別是桃園市體育局長莊佳佳、新竹縣教育處副處長蔡淑貞、新竹市教育處體健科長李湘茹、苗栗縣副縣長鄧桂菊，各縣市均以盛大的儀式熱烈迎接全民運聖火的到達，也期盼傳遞此次全民運動會奮力爭取佳績的精神。

▲苗栗縣副縣長鄧桂菊（左）迎接全民運聖火。

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，花蓮縣長徐榛蔚表示今年全民運共舉辦28個競賽項目，賽事期間預計將吸引逾1萬5,000人蒞臨花蓮。全民運動會籌備處和縣府團隊規劃各項賽事籌備工作，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，都已到了驗收成果的階段，花蓮以萬全準備迎接全民運到來。歡迎全台各地的朋友一同來體驗花蓮的美景、鄉親的熱情以及感動的競賽精神！

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