桃園警方緝捕7起縱火案嫌犯到案　檢方聲請羈押

▲桃園警分局緝捕7起人為縱火案嫌蔡男(左一）到案。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局青溪派出所轄區，今年9月份迄今發生7起人為縱火案，警方連月來透過訪查過濾分析，鎖定轄內35歲的蔡姓男子涉有重嫌；蔡男11日以茶葉罐製成的假爆裂物及恐嚇信，掛在大業路某民宅前，引發民眾害怕報警，警方經調閱監視畫面並比對特徵資料，於其自宅當場逮獲，移送檢方偵訊後，12日晚間向院方聲請羈押。

▲警方對蔡男展開嚴密監控。▼起出作案証物。（圖／檢方提供）

桃園地檢署指出，桃園區自今年年9月起，連續發生數起人為縱火案，地點及物品包括林姓民眾的自用小貨車、曾姓民眾的自用小客車、陳姓民眾住處、虎頭山經國梅園電源控制箱、桃園榮民醫院後門蔡姓民眾停放之機車、法務部矯正署少年輔育院舊宿舍、某幼兒園電梯及辦公室等，嚴重破壞社會治安，造成民眾恐慌。

該7起人為縱火案，經桃園警分局組成專案小組，循線研判轄區內蔡姓男子(35歲)涉嫌重大，於是報請葉益發檢察官指揮偵辦，並指示警方展開嚴密監控。而蔡男於11日凌晨1時40分許，又身著雨衣變裝，隨機前往桃園區大業路某處，以放置假炸彈及恐嚇信方式，向張姓女屋主恐嚇取財，經被害人報警後研判與蔡男特徵相符，立即通知葉檢察官，經其考量蔡男所為係重罪，且恐會湮滅罪證，會同林信雄分局長於晚上6時許，親自前往蔡男位在桃園市桃園區大德一街之住處，趁蔡男外出時依法拘提蔡男，並實施緊急搜索，當場扣得蔡男於放火、放置爆裂物時之衣著以及製作爆裂物之相關證物。

案經移送桃園地檢署偵訊後，蔡姓男子雖否認犯行，但檢察官依相關證據，認為蔡姓男子涉犯刑法第173條第1項、第175條第1項之公共危險、及第346條之恐嚇取財等罪嫌重大，且有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，諭知向法院聲請羈押。

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