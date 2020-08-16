　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

都與我無關！　桃園男侵占機車又藏毒遭查獲...全推給友人露餡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子侵占機車又藏毒，警查獲全推友人。（圖／翻攝影帶）

▲男子侵占機車又藏毒，警查獲全推友人。（圖／翻攝影帶）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局青溪派出所員警16日執行巡邏時，發現簡姓男子所騎乘的機車，為車主報案遭侵占，立即尾隨攔檢，並於機車置物箱內小鐵盒，查到內有疑似毒品殘渣顆粒，簡男稱機車是向朋友弟弟借的、小鐵盒內的殘渣顆粒「不知是什麼東西」，見員警連繫陳姓車主且錄影存証知無法狡賴，始坦承小鐵盒內裝毒品用，全案依法送辦。

▲男子侵占機車又藏毒，警查獲全推友人。（圖／翻攝影帶）

▲置物箱內藏毒。（圖／翻攝影帶）

陳姓機車車主表示，半年前姐姐將機車暫借簡男使用，之後簡男避不見面，遲遲不肯歸還機車，經過多次電話催討，簡男表示想要把機車買下來，他也表示同意，未料簡男卻失去音訊，只好報案提告車遭侵占，沒想到簡男被員警查獲毒品也想推給車主，大嘆「好人難做！」

桃園警分局指出，青溪派出所員警16日8時40分許，執行巡邏時發現男子所騎乘的重機車為車主報案遭侵占，立即尾隨攔檢。騎機車的簡男(43歲)於被警方盤查時，表示機車是向朋友的弟弟借的，但車主是誰他不知道？員警隨即檢查其機車置物箱，看到箱中有一小鐵盒內有疑似毒品殘渣顆粒(經測試為安非他命)，問簡男「這是什麼？」簡男立即回稱「我也不知是什麼東西？」、「小鐵盒是別人的」。

由於，簡男一再推稱「機車是向他人借的、小鐵盒是他人的」，見員警錄影存証且警方連絡上車主，知無法再法狡賴，始坦承機車借用遲未歸還，小鐵盒內裝毒品用，全案依法送辦。

・網友譽為「美白神霜」
・肌膚白皙立刻有感
・下殺4.3折超級划算

ET快訊
20名「陰間猛男」左右列隊迎接羅霈穎！「有夜店嗎？」最後身影
高市長3候選人補助款曝光！陳其邁比李眉蓁「多領1269萬」
快訊／新冠肺炎再增2例　指揮中心下午2時說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半小時內連搶3超商！缺錢男亮刀突襲只得手600元…遭判刑3年8月

女山友攀登南湖大山跌落40公尺邊坡　左手骨折頭部受傷送醫

小黃左轉撞機車！騎士「飛過整輛車」重摔落地　運將驚：他沒開燈

快訊／高雄港聯外高架大車翻落30公尺！駕駛受困當場無生命跡象

都與我無關！　桃園男侵占機車又藏毒遭查獲...全推給友人露餡

苗栗洗腎男「夜間當保全、白天開小黃」累翻　精神恍惚撞爛攤和路邊車

警見夜騎未開燈「釣魚沒漁具好奇怪」　置物箱打開傻眼…又是保育類

桃園妹慘遭狂毆！14天後再因「洗澡洗太久」被活活打死…生前苦哀求：放過我

屏東男毆殺鄰翁「狂打18下」影片曝光！滿地都血..打完還燒書燒車

台中「一心牛排館」欠薪遭砸！　網友加碼爆料：17員工只領半薪

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

半小時內連搶3超商！缺錢男亮刀突襲只得手600元…遭判刑3年8月

女山友攀登南湖大山跌落40公尺邊坡　左手骨折頭部受傷送醫

小黃左轉撞機車！騎士「飛過整輛車」重摔落地　運將驚：他沒開燈

快訊／高雄港聯外高架大車翻落30公尺！駕駛受困當場無生命跡象

都與我無關！　桃園男侵占機車又藏毒遭查獲...全推給友人露餡

苗栗洗腎男「夜間當保全、白天開小黃」累翻　精神恍惚撞爛攤和路邊車

警見夜騎未開燈「釣魚沒漁具好奇怪」　置物箱打開傻眼…又是保育類

桃園妹慘遭狂毆！14天後再因「洗澡洗太久」被活活打死…生前苦哀求：放過我

屏東男毆殺鄰翁「狂打18下」影片曝光！滿地都血..打完還燒書燒車

台中「一心牛排館」欠薪遭砸！　網友加碼爆料：17員工只領半薪

發表前先下馬威！保時捷「4門版911」成紐柏林最速主管級房車

被尼克狂親一整天…Ashly起床照鏡子崩潰！　「紅疹爬滿臉」慘況曝光

「最美小龍女」出道30年首次公開真實年齡！　「真正凍齡美貌」網全嚇傻

「醫醫配、醫護配」過時了　男女醫師理想伴侶曝...互補互利經營婚姻

加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

倒數2天！寵物用品網路下殺　希臘風貓屋現省500、耐咬彈跳球特價259

金黃溪水＋翠綠森林！天母古道旁的避暑秘境　巨大漂流木超好拍

李孝利想懷孕　劉在錫主動洩「恩愛經驗」！下秒後悔：不要想像

台泥與社區共好！DAKA園區音樂舞台　提供過往旅客輕鬆聆賞

10年沒聯絡！前同事丟紅炸彈...被拒絕「回感性長文斷開」　網全喊恭喜

社會熱門新聞

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

藥局販售問題口罩　營運長遭羈押禁見

堆高機迴轉害重機摔車波及清潔員！　騎士遭求償55萬

男開保時捷身體不適自撞　搶命1小時不治

她慘遭師父猥褻後　「試著看A片讓自己習慣」

保時捷駕駛連撞6車畫面曝　女騎士焦急拍窗

徐永明牽涉大肚山政法商大咖　檢設辦案紅線

屏東暴力板模工！　棍棒猛K翁頭部致死

違規超車撞騎士　副駕女竟下車飆罵

女照顧走失犬隔天送回　飼主：以後請掃晶片

丟水鴛鴦報復店家　他下場慘了

他躺床整夜等末日　師父終究沒派飛碟來

45歲女當起恐怖情人喊「去你家起火」挨告

更多熱門

相關新聞

男大生參加戒毒社團　反「邊嗑邊啪啪啪」

男大生參加戒毒社團　反「邊嗑邊啪啪啪」

北市警方接獲報案，有2名房客在萬華某旅社吵架，警方到場時發現2名男子的房內有安非他命毒品，隨即將2人帶回偵訊，事後還發現其中1人係大學生，2人供稱，因為染上毒癮後，參加「戒毒社團」，沒想到竟然社友之間沒有鼓勵戒毒，反還持續吸毒。

網拍買巨量咖啡包裝袋　警網搜破毒品分裝場

網拍買巨量咖啡包裝袋　警網搜破毒品分裝場

高雄男神色怪異被盤查　狂奔襲警遭噴辣椒水

高雄男神色怪異被盤查　狂奔襲警遭噴辣椒水

白車暗夜闖紅燈挨撞飛過來...對向小黃好慘

白車暗夜闖紅燈挨撞飛過來...對向小黃好慘

「我媽失去意識！」他緊急求救　警開道4分鐘到醫院

「我媽失去意識！」他緊急求救　警開道4分鐘到醫院

關鍵字：

桃園警分局侵占機車毒品

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面