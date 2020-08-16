都與我無關！　桃園男侵占機車又藏毒遭查獲...全推給友人露餡

▲男子侵占機車又藏毒，警查獲全推友人。（圖／翻攝影帶）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局青溪派出所員警16日執行巡邏時，發現簡姓男子所騎乘的機車，為車主報案遭侵占，立即尾隨攔檢，並於機車置物箱內小鐵盒，查到內有疑似毒品殘渣顆粒，簡男稱機車是向朋友弟弟借的、小鐵盒內的殘渣顆粒「不知是什麼東西」，見員警連繫陳姓車主且錄影存証知無法狡賴，始坦承小鐵盒內裝毒品用，全案依法送辦。

▲置物箱內藏毒。（圖／翻攝影帶）

陳姓機車車主表示，半年前姐姐將機車暫借簡男使用，之後簡男避不見面，遲遲不肯歸還機車，經過多次電話催討，簡男表示想要把機車買下來，他也表示同意，未料簡男卻失去音訊，只好報案提告車遭侵占，沒想到簡男被員警查獲毒品也想推給車主，大嘆「好人難做！」

桃園警分局指出，青溪派出所員警16日8時40分許，執行巡邏時發現男子所騎乘的重機車為車主報案遭侵占，立即尾隨攔檢。騎機車的簡男(43歲)於被警方盤查時，表示機車是向朋友的弟弟借的，但車主是誰他不知道？員警隨即檢查其機車置物箱，看到箱中有一小鐵盒內有疑似毒品殘渣顆粒(經測試為安非他命)，問簡男「這是什麼？」簡男立即回稱「我也不知是什麼東西？」、「小鐵盒是別人的」。

由於，簡男一再推稱「機車是向他人借的、小鐵盒是他人的」，見員警錄影存証且警方連絡上車主，知無法再法狡賴，始坦承機車借用遲未歸還，小鐵盒內裝毒品用，全案依法送辦。

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