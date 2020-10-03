帶柴柴過節遇兩隻大黑攻擊　人狗全被咬傷...主人心疼：肉都掉了

▲遭兩隻大黑狗攻擊受傷的柴犬。（圖／翻攝自爆料公社）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名女網友2日深夜於「爆料公社」Po文指出，9月30晚上11點準備開車回鄉下過節，老公把車子停在桃園愛買，她牽著柴犬「蜜露」在草叢間讓他尿尿，竟然被一名飼主，帶著沒有牽繩的兩隻全黑大型狗攻擊，她為了救柴犬也被咬傷了！

▲遭兩隻大黑狗攻擊受傷的柴犬。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友指稱，當下他們沒辦法思考，直覺就是先救狗，直接上車帶著蜜露先去醫院檢查，到醫院後老公才報警，警察態度消極就算了，還要他們自己去查能用什麼名義告對方？桃園警分局3日表示，該起兩隻大型黑狗攻擊柴犬，主人心急護犬也被咬事件，龍安派出所同仁當日即依傷害案件相關規定受理，並積極訪查，已通知對造犬隻飼主至所說明，以釐清狀況。桃園警分局強調，龍安所同仁依規定受理後，積極訪查週邊住戶 ，已通知飼主到所說明，並無消極情事。

▲女網友心急護犬也被咬。（圖／翻攝自爆料公社）

因護犬也被黑狗攻擊咬傷的女網友於「爆料公社」Po文指出，兩隻大型黑狗攻擊柴犬「蜜露」時，對方主人還站在旁邊看他的狗攻擊他們，經她撕心裂肺的喊著老公的名字，一邊拼命的拉著繩子救蜜露(柴犬)，對方的狗死命咬著不放，直到她老公終於聽到叫聲，才帶著鐵棍下車，對方的主人這才開口說『你最好不要打我的狗喔！你打到他了喔！』狗這時還咬著不放，經她一再抗議，對方主人才抓住他的狗拍他的嘴巴這才放開。

事發後，「蜜露」經送到醫院後呼吸正常，但還是需要手術清創，一下就噴了2萬。安定好蜜露之後她才去急診看她的傷口，打了破傷風，但傷口沒辦法縫合，因為醫生說怕細菌感染，只能自行癒合，大腿上方靠近屁股的地方被咬了兩個1-1.5公分的洞，肉都掉了！女網友表示，到現在的心情無法形容有多痛，閉上眼都是畫面，讓她真的很崩潰！

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