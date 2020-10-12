空勤救災爆量3倍！熱顯像儀黑鷹添利器　徐國勇：與大自然搏命

▲內政部長徐國勇12日赴高雄空勤總隊機棚視察新機並慰勉隊員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部空勤總隊10月8日凌晨，完成接收最後1批、總計6架加裝前線紅外線熱顯像儀（FLIR）的黑鷹直升機，進駐高雄空勤總隊新建棚廠。經空勤總隊統計，任務開放山林登山救援勤務，造成空中救難任務比較去年同期增幅3倍，內政部長徐國勇12日南下高雄慰勉空勤總隊人員辛勞，並勉勵總隊同仁執行公務注須注意飛行及自身安全。

▲內政部長徐國勇12日赴高雄空勤總隊機棚視察新機並慰勉隊員。（圖／記者張君豪翻攝）

徐國勇表示，這次接機任務，充分發揮民間企業與政府各機關的團隊合作精神，支援單位包含國防部、高雄港務公司協力付出才能順利接回這批配備精良的黑鷹直升機，而空勤總隊救難任務總在與惡劣氣候、複雜地形下執行，機組員往往在與大自然搏命，他對此深表感佩。

空勤總隊指出，台灣3000公尺以上高山有269座，只有黑鷹直升機能到達，這批6架重型黑鷹直升機加入，將可有效提升救援能量。徐國勇也藉機呼籲國人，從事登山海上活動，務必注意自身安全，除可減輕救難人員辛勞，也可保護自己的安全。

空勤總隊表示，此次接機，要感謝國際航運公司、高雄港務公司、國防部，陸軍司令部、高雄國際航空站、港務警察總隊、航警局高雄分局、高雄市政府交通局、警察局、環保局協助，才能順利完成接機運裝任務。這批最新型的黑鷹直升機將先行試飛並進行噴漆塗裝，待隊員與新機完成精進訓練後即可投入救災行列。

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