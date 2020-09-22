台南市消友會第7辦事處　頒獎表揚救災救護績優人員守護城市安全

▲台南市消防之友會第7辦事處處長王瓏璋，辦理「台南市消友會第七辦事處2020年中秋聯誼暨績優消防人員表揚晚會」，鼓舞士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第7辦事處處長王瓏璋，為感謝辦事處各副處長、會員及顧問的辛苦付出，並表揚今年度第7大隊各項救災救護工作上優秀的消防人員，22日晚上6時30分辦理「台南市消友會第7辦事處2020年中秋聯誼暨績優消防人員表揚晚會」，鼓舞士氣。

台南市消友會第7辦事處，近年來協助消防局第7大隊致力推行消防安全之宣導、增進消防人員之保險福利、充實裝備及器材，進而保障民眾生命財產安全，也讓消防局各項消防救災救護的推動工作上讓消防同仁感受到社會溫馨的支持與安心感，增添無比消防士氣，造福市民維護安全。

消防局第7大隊在消友會的支持下，讓消防同仁們在救災救護工作的表現更上一層，特別的是南門專責救護隊黃振彬榮獲今年全國10大傑出救護員、東門專責救護隊涂俊宇榮獲消防署全國緊急救護之王、第7大隊黃瑛儀榮獲全國緊急救護六星舞台競賽耀金獎、崇善分隊張嘉峰也獲得消防局「死神剋星」之殊榮，另2020年度上半年成功搶救到院前瀕死3位病患有功的南門專責救護隊鄭印成、後甲分隊郭政豪、林冠汶及德興分隊向鵬豪、楊家宗，第7大隊部及各分隊績優消防人員無不在消防工作上獲得良好表現。

消友會第7辦事處特別頒發獎座及獎勵金來肯定救災人員守護城市安全！甚至民間企業受到消友會的理念感動，今年也有新進的副處長與顧問等新血加入，並於晚會頒發聘書，期使消友會的工作更能持續推動。

消防局局長李明峯也在晚會上感謝消友會第7辦事處處長王瓏璋及第7大隊大隊長黃輝林共同所帶領的團隊，讓台南市的城市安全能更加完善，同時也希望繼續秉持的市長黃偉哲「做的更好，市民過得更好」的施政理念，期使台南市消防局於面對未來天然或人為災害時能具有十足的準備及救災救護能力，以充分保障市民的生命財產安全。

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