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強化救災裝備　台南市北門獅子會捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機

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▲台南市北門獅子會，捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機給台南市消防局，強化救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北門獅子會，捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機給台南市消防局，強化救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局29日上午10時30分，在消防局第五救災救護大隊關廟消防分隊，舉辦空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機捐贈儀式，消防局長李明峯特別蒞臨代表接受，並頒感謝獎狀，感謝台南市北門獅子會造福人群的慈善義舉。

鑑於消防救災勤務之急迫性，與維護大台南地區之居民生命、財產安全，台南市北門獅子會會長盧仁弘帶領獅兄獅姐們及顧問，特捐消防局空氣呼吸器背架8組及穿戴式攝影機1台，總價值新台幣約20萬元，提供給消防局外勤人員救災使用，強化災害搶救之效能，以確保市民生命、身體、財產安全。

▲台南市北門獅子會，捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機給台南市消防局，強化救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，從2020年起編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，另外為了精進火災搶救作為，會藉由穿戴式攝影機落實紀錄火災救災歷程，以利做為未來制定災害搶救方針的改進參考，以保障大台南市民的生命財產安全。

▲台南市北門獅子會，捐贈空氣呼吸器背架及穿戴式攝影機給台南市消防局，強化救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，北門獅子會為地方之公益付出亦是不計其數，去年也曾經捐贈空氣呼吸器之共生面罩給消防局義消人員救災使用，今聞消防局在救災裝備上有缺乏，便隨即捐贈空呼吸器背架及穿戴式攝影機，在災難搶救上亦提供不少幫助，此舉之善行足為社會公益之典範，面對需求消防局仍以開放態度歡迎各界提供，一同建立安全之消防救災環境。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

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