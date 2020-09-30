2020國慶焰火在台南　市府總動員救災演練好逼真

▲讓全國民眾來台南觀賞絢麗的煙火能開心又平安，台南市消防局辦理國慶活動救災、救護演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期待的國慶焰火今年首次在台南舉辦，為讓全國民眾來台南觀賞絢麗的煙火能開心又平安，台南市消防局於30日邀請衛生局、警察局、海巡署及安南醫院醫療團隊等相關單位，於台灣船園區(副舞台)及漁光島佈彈區辦理國慶活動救災、救護演練，也展現了市政府團隊對國慶活動安全的重視。

今年的國慶煙火，台南市政府特別規畫多場域觀賞點，也因此消防局特別針對各場域的風險加強救災整備，今天的演練情境包含了「台灣船園區(副舞台)民眾岸邊觀賞煙火推擠落水，啟動消防水域救援機制」、「觀夕平台（副舞台）攤販區因煮食不慎油鍋起火，造成攤販架起火燃燒，現場十多名民眾受傷，啟動大量傷患應變機制」、「漁光島防風林因煙火餘焰引燃樹枝造成多處起火，啟動消防救災應變機制」，假定狀況相當多元，演練過程逼真。

黃偉哲市長表示，國慶焰火是國家級的重要盛事，為了歡迎遠道而來到民眾一同歡度國慶，市府除了舉辦一系列的活動，對於活動安全也相當重視，藉由本次的演練，加強市府團隊間的協調合作，提升緊急應變能力，也希望國慶活動圓滿成功，讓全國的民眾能趁著國慶假期開心遊台南。

消防局長李明峯表示，防災勝於救災，為了因應國慶焰火活動，消防局加強救災整備，透過這次的演練，整合跨局處量能，在緊急情況下能妥善處置突發事件，以維護民眾安全。



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