「黑鷹直升機」運抵高雄8日凌晨拖運　6新增裝備強化搜救能力

▲提供給空勤總隊的最後一批6架黑鷹直升機，8日在高雄實施拖運。（圖／取自空勤總隊臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

為因應空勤總隊救難需求，國防部於2008年啟動的「天鳶專案」，向美國採購60架黑鷹直升機，其中15架移撥給內政部空勤總隊使用，最後的6架將於8日凌晨於高雄港實施拖運到駐地的作業，屆時可以預測，將吸引大批軍事迷到場朝聖。

根據《中央社》報導，內政部空勤總隊7日在高雄港接收最後一批6架黑鷹直升機，預計8日凌晨0時許將自高雄港以「拖機」拖行黑鷹，自碼頭管制區外起，沿路行經高雄市東亞路、平和西路、平和東路及中山四路，最後抵達高雄駐地。

空勤總隊指出，供空勤總隊使用的15架黑鷹直升機，民國99年簽署迄106年已撥交9架，分別部署於台中、花蓮及台東基地，其中6架留置於美國塞考斯基飛機原廠，進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。

空勤總隊還指出，為減少露儲時間確保飛機安全，預計8日凌晨以拖機方式進入高雄國際航空站內空勤總隊高雄駐地，未來將先進行飛機噴漆，於組合訓練完成後，加入空中救災行列，6架重型黑鷹直升機先部署高雄駐地，等松山駐地完成後，將撥3架進駐，完成全國黑鷹直升機全面部署，可大幅提升整體空中救災能量。

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