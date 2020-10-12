快訊／解放軍將實彈軍演！空警-500傳繞飛金門偵蒐　我軍嚴密監控

▲空警-500。（圖／翻攝自超大軍事論壇）

記者蕭羽耘／台北報導

中國解放軍13日起，將在古雷半島東側海域進行實彈軍演，只距離金門僅約71公里。據了解，中國解放軍今12日上午，即派遣1架空警-500預警機從南往北，朝金門附近繞飛偵蒐。

對此，國防部目前尚未正面回應，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為。

古雷半島位於福建省南部，位於台灣海峽西南角。根據中國福建省漳州古雷港經濟開發區管委會11日發布禁航通告，中共解放軍13日至17日在古雷半島東側海域進行實彈射擊，警戒區域內漁船和人員須於12日下午3時前撤離。

據了解，警戒區域為紅嶼、橫嶼周邊海域，北至六鰲半島大尖山礁，西至沙洲島，南至橫嶼以南10公里，東至橫嶼以東12公里。

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