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快訊／海軍官校新生收假未歸！新店安和路住家墜12樓亡　母崩潰哭

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▲地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區12日凌晨1時許，安和路109巷內突然傳出巨大碰撞聲，附近民眾上前察看，驚見一名18歲的男子從一棟12樓公寓墜落地面，當場失去生命跡象，警消到場將他送醫急救仍因傷重不治。警方已聯繫男子家屬，初步了解其為高雄海軍官校學生，原訂於11日晚間9時收假，卻因不明原因突然返回住家，從頂樓墜落，由於現場並未留下遺書及藥物，確切墜樓原因有待調查。

據了解，18歲的王姓男子為高雄海軍官校學生，在今年6月底入學，10月8日休假時在家中表現一切正常，卻在11日晚間9時收假回營前夕，因不明原因逾假未歸，突然返回新店住家，自行走到公寓的12樓樓頂後，從頂樓墜落。墜地的巨大聲響驚動附近民眾，王男母親發現後也立即上前查看，見到寶貝兒子倒臥路面，已失去呼吸心跳，當場情緒崩潰痛哭。

▲▼地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場拉封鎖線採證。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後，立即替王男施行CPR，送往新店慈濟醫院急救，但仍因傷重宣告不治。警方在現場拉起封鎖線進行採證，在頂樓找到王男的黑色行李袋，裡面裝有手機及替換衣物，但並未找到遺書、藥物。警方已請王男家屬至派出所製作筆錄，釐清其墜樓原因。

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