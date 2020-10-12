要抵制康軒有難度！家長點出2大衝擊：一綱多本「課程無法銜接」

▲國小4年級社會科課本。（圖／讀者提供）



記者許展溢／台北報導

新北市勞工局今（12日）下午２點將針對康軒事件開勞資協調會。全國教師工會總聯合會昨天發聲明，若董座李萬吉不道歉，14日將發動全面抵制康軒。不過，真要抵制恐怕不容易，全國家長團體聯盟今（12日）點出2大難度，一是學期中途換課本誰來買單？二是一綱多本下，把康軒換了，課程銜接成了最大問題。



全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，各縣市陸續有家長提出意見，有人認為直接抵制是最好，最快達到目的，有人則提出相反觀點，盼能有不同途徑，讓影響減到最少。康軒在教科書市場有超過4成市佔率，董座說好幾次謊，做出不好示範，身在文教產業，是需要好榜樣，對家長端很痛心，抵制若要一次到位，對課綱學習一綱多本情況，會有一些影響和困難性，現在開學所有課程都進行到三分之一，書錢都家長買的，現在不用誰來買其他課本，第一個立刻面臨到的問題就是「課本再買一次」，對經濟弱勢家庭是一大負擔。

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▲新北勞動檢查處在康軒文教實施勞檢畫面。（圖／勞工局提供）



彭淑燕接著點出第二也是最大問題，課本一學期制，以這學期用到明年一月左右來看，放完寒假又開始買，一綱多本現在出版社編的內容順序都不大一樣，就算下學期換了，可能會有重複內容或漏掉情形，不像以前進度都相同，因此站在「學習」角度，影響層面很大，這也為何康軒市佔率會維持原因。

彭淑燕說，尊重決定全教總發起拒用，只是也要很審慎思考影響層面會很大，對孩子學習權益更要審慎評估，市場自由機制，教育事情還是用希望透過教育的手段來解決，還是呼籲康軒董座勇敢出來面對道歉，給全國學子做最好的榜樣，若到最後還是採取逃避，家長端也不排除採取其他方式抗議。

▲▼李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。（上圖／記者林育綾攝、下圖翻攝自康軒文教集團官網）



新北市某國小教4年級的社會科老師則說，學期中途換課本實為不妥，因為會影響教師對學期課程的安排，也會影響到學生學習的課程內容有重疊重覆的可能（課程難銜接）。出版社問題應自行妥善處理，不應影響學校、學生的權益與學習品質。

全教總一位老師向《ETtoday新聞雲》表示，還是會盡量站在維護學生立場，並持續跟家長溝通，確實以現實面，一學年才換一次，約落在下學期4、5月份，現在還沒到時間點，教科書實際上不會改變，全教總還沒直接討論到都不要選康軒，家長可以安心，也會看今下午康軒是否會有相關回應，至於抵制詳細作為14日會比較有具體的內容。