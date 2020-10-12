康軒女員工現身進入協調！「追討66萬資遣費」結果將出爐

記者林育綾／新北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」，女員工表示被施壓甚至被離職，此事件雙方各執一詞，而女員工已提出申訴，將追討66萬元資遣費。新北市府勞工局今（12）日召開調解會，該女員工下午2時準時現身，一身深色衣、戴口罩，但並未回應現場大批守候媒體，而是不發一語直接走進會議室進行協調。

▲左一女為康軒離職女員工。（圖／記者林育綾攝）

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康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台，在居家檢疫期間6次外出，遭重罰百萬，事後一名女員工卻被指為吹哨者，遭扣獎金、鎖電腦，甚至在公司電梯門口張貼紙條霸凌她，掀起外界討論。全國教師工會總聯合會日前更喊話，要求康軒為「反教育」錯誤示範出面道歉，否則不排除發動全國教師抵制教材。

而新北市府勞工局已在9月22日接獲該員工申訴，但康軒與女員工雙方各執一詞，今日（12日）下午2時許勞工局將派人召開調解會議，商討後續處理事宜。女員工先前表示自己並非吹哨者，卻受到不合理對待，已在下午2時準時現身出席調解會，一身深色衣、戴口罩，但並未回應現場大批守候媒體，而是安靜直接走進調解會議室進行協調。

此次調解會為閉門會議，雙方調解結束後，勞工局及女員工將出面說明調解結果，康軒則將發表書面聲明，《ETtoday新聞雲》記者也將在現場全程守候，即時提供最新調解內容。

▲康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）

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