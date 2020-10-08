新北登革熱新增1例！匡列600人擴大採檢　擅闖管制區罰30萬





▲新北本土登革熱新增1例，仍與三峽五寮里筍園有關，衛生局進行消毒。（圖／衛生局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新增1例本土登革熱病例，樹林區樹西里36歲男，於潛伏期間曾有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關。目前已匡列具相關接觸史民眾共600人，其中採檢573人，尚有25人檢驗中，本起群聚共計43人(含桃園市5例)。新北市衛生局已對高風險區域設立13管制點，民眾切勿進入管制區，查獲者可處罰鍰6萬至30萬元。

今日新增確診男子於10月3日至6日陸續出現頭痛、頭暈、噁心、發燒及骨頭關節痛等症狀，期間多次就醫未改善，6日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，經檢驗確診。

新北衛生局表示，目前已完成個案住家戶內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並持續加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。

衛生局長陳潤秋表示，國慶連假將至，市府防治登革熱無假期，除持續對於風險筍園周邊進行擴大疫調與健康監測，並對五寮社區擴大500公尺進行環境孳生源清除與預防性噴消，及在不影響人車進出前提下，對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出，市府同時安排警員每日巡邏，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者可處罰鍰6萬至30萬元。

衛生局提醒，近期天氣仍適合病媒蚊生長，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，提醒民眾應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防止感染登革熱。