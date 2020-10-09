不愧是警察！侯友宜秀高難度拋槍　第一次就上手

記者羅婉庭／新北報導

新北市在國慶日前夕推出「侯Sir返校日」最新影音企畫，市長侯友宜帶領新北市府副發言人戴湘儀和「我的新北市」粉專直播節目主持人蔡畹鎣到新北市智光商工和儀隊隊員一起練習操槍，在不到1小時的密集訓練中，侯友宜挑戰拋槍成功，他開玩笑稱「我以前拿的是真槍！」





▲侯友宜與智光商工儀隊隊員完成合體表演。（圖／新聞局提供）

侯友宜表示，亮麗的儀隊背後，都是歷經艱辛的練習，市長以自身經歷，鼓勵學生們不畏艱難、勇於追求自我。當被同學提問若重回高中校園，會選擇參加什麼社團，答案出乎意料，侯友宜說，想參加美術社，讓眾人不禁驚呼，現場歡笑聲不斷。

首次加入「侯Sir返校日」拍攝的戴湘儀說，以前在學校參加管樂社的時候，也經過埋頭苦練的階段，以往看儀隊表演，都覺得拋槍、轉槍這些動作簡直是神乎其技，這次難得有機會和同學們一起團練，發現「台上十分鐘，台下十年功」，不僅基本動作要扎實，還要牢記走位，完成表演後很自然地和隊員們擊掌歡呼，非常感動。

雖然前後練習不到一小時，但戴湘儀精準動作和氣勢十足獲得同學們一致讚嘆，「有天分！」她也透露國慶日會跟著市長一起參加國慶活動，能在國慶前夕，深刻感受對歷史經驗的傳承和凝聚力，覺得格外有意義。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音是透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲。這次在國慶前夕，藉由參與儀隊的練習，體驗儀隊對歷史經驗傳承的榮耀，保有對自己、對團體的榮譽感很重要，大家才會有向心力，凝聚力，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企劃團隊，讓自己學校社團或特色課程有機會讓更多人看到。





▲侯友宜於不到一小時的密集訓練後成功完成拋槍。（圖／新聞局提供）