新北熱血迎國慶　侯友宜率隊騎國旗單車40km

▲新北熱血迎國慶，侯友宜率隊騎力國旗單車40km。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎國慶！新北市政府10日上午7時於十三行博物館前廣場舉辦升旗典禮慶祝中華民國國慶，禮成後，市長侯友宜即率市府團隊自八里騎乘國旗單車一路至鶯歌龍窯橋，全程40公里，象徵團隊「騎」力同心的拚博精神，沿途回顧過往建設並擘劃新北2030市政願景，用行動力凝聚團隊打拚的決心。

侯友宜一行80餘人簡單暖身後，自十三行博物館沿著河濱自行車道往鶯歌方向騎，沿途行經塭仔圳及板橋江翠重劃區、捷運三鶯線、新北市立美術館及三鶯水資源回收中心等重要市政建設，侯友宜期許團隊一定要全力以赴，本著為市民謀求福祉的初衷，克服一切困難，翻轉新北。

▲新北市政府10日上午7時於十三行博物館前廣場舉辦升旗典禮慶祝中華民國國慶。

侯友宜表示，推動地方建設不是一蹴可幾，眼前所及每項重大願景工程都須經過不斷溝通及努力，以塭仔圳重劃區目前進度來說，辦理地上物拆遷補償作業就是現正面臨的挑戰，日前市府已派員進駐新莊及泰山區公所，成立「塭仔圳前進辦公室」立即解決市民問題，以擴大土地使用效率及價值為目標，努力創造雙贏。

行經捷運三鶯線時，侯友宜特別停下車鼓舞團隊士氣，「一條軌道建設，就是帶動整個城市翻轉的機會。」做對的事，新北要用堅毅的精神貫徹、用強大的執行力推動，絕不能輕言放棄。

▲新北市長侯友宜途經五股區成蘆橋下與民眾合影。

這次國慶熱血單車行於成蘆橋、重翠大橋、浮洲橋及柑園橋設有4個補給站點，不少晨起運動的熱情民眾也在此等候為市府團隊打氣加油，肯定在這個別具意義的時刻，市府團隊以實際行動展現愛國為民的奮鬥態度。

民政局表示，光輝十月，普天同慶，新北準備一系列國慶活動，除在重要道路及橋樑設置萬面國旗，這次更特別結合熱血意象，於民政局粉專發布國慶影片並號召市民上傳國旗熱血照，引起網友高度關注及點閱串聯。未來會持續以多元活潑的方式辦理國慶活動，與市民一同歡慶雙十。

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