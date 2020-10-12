發票中1000元要扣4塊？他傻眼曝兌換過程　1.3萬留言洗版「正解」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友11日在臉書「爆怨公社」PO文分享到超商兌換中獎發票的經驗，由於這是他第一次中1000元的獎項，店員的態度卻令人傻眼，不僅摔錢，還扣了4元印花稅，「5000元以下是不是不用扣？」不過，這篇文章一PO出，風向瞬間大轉彎，大多數網友都力挺店員，也有人熱心解釋，所謂不扣獎金，其實是指免繳所得稅。

▲原PO分享到兩家超商換中獎發票的經驗。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關）

原PO提到，這次他第一次中發票五獎，前往第一家超商兌獎，女店員全程面無表情，聽到要換發票獎金也無動於衷、兩眼直視，老闆娘見狀跑過來詢問，一聽是要換發票，還反問是不是有中獎，「我回答，難道是沒中獎的，妳要幫我對號碼嗎？」後來一旁的男店員看不下去接手處理，結果刷都沒刷就說有汙損不能換，要去銀行處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO只好拿著發票前往第二家超商，因為很多人在結帳，他先在旁邊等了5分鐘，見女店員比較空閒才上前表明要兌換發票，結果同樣被問是不是有中獎，於是回答「要不然？」但女店員說不能換，「我說，可以刷刷看嗎？這種紙本來就會黏住，號碼都很清楚啊」，對方才請男店員協助操作，最後雖然成功兌換，卻還要扣4元印花稅，「我問現在5000元以下不是不用扣？女店員提高音量回答還是要扣，直接用摔的把錢給我」。

▲大多數網友都是力挺店員。（示意圖／記者李毓康攝，與本文店家無關）

原PO強調，之所以說出這次經驗沒有要戰任何事，「不過真的有扣4元這件事嗎？5000元以下是不是不用扣？不知道～不過今天的店員是怎麼了？還是我太奇怪？」然而，文章PO出之後，隨即掀起網友熱議，不到一天就刷出1.3則留言，大家幾乎都是力挺店員，認為原PO語氣不當，「換發票也有可能是統編打錯之類的，沒有人規定去便利商店換發票一定是換中獎發票，請不要自以為是，覺得你去幹嘛別人一定都得知道。」

至於印花稅問題，有熱心網友解釋，去年12月上路的新制，內容提及發票、彩券中獎5000元以下免稅，所謂的免稅、不扣中獎獎金，其實是指「中獎5000元以下不需要繳20％的所得稅」，和印花稅不一樣，所以店員並沒有說錯。