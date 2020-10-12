她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

▲台南黃姓女子疑將中獎發票PO臉書，疑遭不法人士透過「統一發票兌獎App」詐領獎金。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市黃姓女子日前對中5、6月統一發票獎金1200元，到農會兌領獎金時，卻發現獎金已被人領走，經南區國稅局調查發現，疑因黃女將發票PO臉書，有不法人士利用發票APP掃描QR Code方式領走獎金，南區國稅局表示將追回獎金並提告詐欺。

據了解，黃姓女子最近中了5、6月的發票，一張1000元、一張200元，中獎後因當事人很高興，把發票Po在臉書上。後來黃女前往農會想要兌領獎金時，系統卻顯示異常代碼，無法讓黃女領獎金，並告知獎金已被領走。黃女認為她根本沒有領獎金，且中獎的統一發票還在她身上，怎麼可能被領走將金，她認為是農會系統問題，農會請她向南區國稅局查詢。

南區國稅局調查發現，不法人士是透過「統一發票兌獎App」領走獎金，疑是利用發票兌APP掃描黃女臉書上發票照片的QR Code，利用App把錢領走。國稅局指出，兌獎過程會留下身分證字號，還有帳戶資料，國税局除將依法追回獎金，同時依照詐欺罪嫌告發法辦。

據了解，財政部是在2019年研發該App，主要是針對1000元以下的小獎，只要掃描QR Code，或者是雲端發票，就會自動對獎，並把中獎獎金匯到設定的帳戶裡，主要是方便消費者對發票，中獎之後還要去兌換領獎金，惟系統無法分辨中獎發票是何人所有，只要民眾把發票上的QR Code公開，就有可能被人掃描之後領獎，南區國稅局提醒消費者不能隨便公開發票照片，以免被不肖人士利用詐領。

警界人士指出，發票除非有登載統一编號，否則無法得知係何人所有的發票，雖然APP在兌獎時會留下兌獎者身分證號及金融帳號等資料，但是否為人頭帳號也不得而知，如果是人頭帳號則追查困難，民眾還是不要將中獎的發票拍照PO網公開，以免給不法之徒可乘之機。警方也呼籲民眾，不要為貪圖小錢而觸法，以免得不償失。

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