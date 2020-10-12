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可能又有雙颱接力！「南卡」最快今生成　北北基宜豪大雨特報

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓西方海面，向西北西移動，時速16公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風趕進度，北北基宜豪大雨特報！中央氣象局預報員林定宜表示，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天（12日）和周二有機會發成今年第16號颱風「南卡」（Nangka）。氣象專家吳德榮則說，歐美模式更模擬，周四至周六另一熱帶擾動通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

氣象局今晨對基隆市、新北市發布「豪雨特報」，另對台北市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方及落石。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，水氣比11日增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，要特別注意；而大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島可能有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲。

林定宜說，今各地低溫約23至25度，北部、東北部高溫約26至30度，中南部和台東約31至33度，中南部日夜溫差較大；另外，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，今和周二水氣較多，基隆北海岸、東北部及大台北山區周二也有局部大雨或豪雨發生的機率；周三之後東北風為主，各地早晚較涼，降雨以北部、東半部為主，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓西方海面，向西北西移動，時速16公里，有發展為輕度颱風的趨勢。林定宜分析，它今和周二都有機會成颱；此外，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，可能還有其他熱帶擾動發展，至於是否也可能成颱則還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，通過呂宋島的熱帶擾動已增強為熱帶低壓，向西北西、朝向海南島前進，有發展成颱風的機率，對台灣無直接影響；歐美模式更模擬，周四至周六另一熱帶擾動，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率，但距離台灣更遙遠，故不管是否成颱？皆不致直接影響台灣。

▼南卡颱風最快今生成。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼林定宜說，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，可能還有其他熱帶擾動發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二熱帶低壓經東沙島南方海面，往海南島前進，間接使台灣東側水氣逐漸增多，東半部降雨機率提高，東北部局部地區、北部山區並有較大降雨，大台北仍有局部短暫雨，桃園亦有局部零星小雨的機率，新竹以南則為多雲時晴。

吳德榮說，周三至周五台灣東側水氣減少，但受東北風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣，各地氣溫稍下降；周六、周日東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹亦有局部零星降雨的機率，苗栗以南則是多雲時晴的天氣，各地氣溫下降，北台轉涼。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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