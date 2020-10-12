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康軒女員工控霸凌今下午開調解會　追「被離職」66萬資遣費

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記者黃翊婷／綜合報導

康軒文教集團爆出向「吹哨者」女員工施壓離職，全國教師工會總聯合會日前喊話不排除發動全國教師抵制教材。雖然新北市府勞工局已在上月22日接獲申訴，但康軒與女員工雙方各執一詞，今日（12日）下午2時許勞工局將派人召開調解會議，商討後續處理事宜。

▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

▲康軒文教事業大門設有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台，在居家檢疫期間6次外出，遭重罰百萬，事後一名女員工卻被指為吹哨者，遭扣獎金、鎖電腦，甚至在公司電梯門口張貼紙條霸凌她，掀起外界討論。對此，康軒公關長許牧民日曾回應，「我們對於外界的關心都已經瞭解，會做妥善的處理。」而《ETtoday新聞雲》進一步詢問如今公司內是否還有人張貼外傳的「霸凌字條」？許牧民說「怎麼可能！」並強調連他自己都沒看到過，「其他同仁看到就馬上撕掉了」。

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但全教總11日跳出來表示，康軒僅以「會妥善處理」帶過，這是完全沒誠意的說法，因此發起初步抵制，並要求康軒集團在10月13日前，由董事長李萬吉親自出面，就違反防疫規定等一連串問題向社會大眾道歉並提出補救措施，否則14日起將發起全民全面抵制康軒行動。

▲新北勞動檢查處今在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）

▼▲新北市勞動檢查處曾前往康軒實施勞檢。（圖／勞工局提供）

▲新北勞動檢查處今在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）

全教總理事長侯俊良質問，公司打壓「吹哨者」女員工，甚至做出長達2天的公共場合職場霸凌，企業管理階層卻視而不見，因為管理階層都已經明確地收到董事長的意志，特定員工也因被霸凌而離職，「康軒開辦的康橋國際學校是著名的貴族學校，以康軒集團所顯現的作風，是否也在教導這些有錢人的下一代如何當一個慣老闆、打壓勞工？」

據了解，新北市府勞工局已在9月22日接獲女員工申訴，並於10月6日前往康軒進行勞動調查，調查結果顯示，女員工有寫交接清冊，但沒有書面離職證明，公司則認定她是自行離職，雙方各執一詞。至於女員工是否能夠討回66萬元的資遣費，勞工局將在12日下午2時指派調解人召開調解會議，康軒方面也會派員配合，但如果調解不成，勞工方可循司法途徑解決，勞工局也會協助申請訴訟裁判費及律師費用補助。

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