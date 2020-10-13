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「應延長軍事訓練役役期」　他談教召：而非延長退伍士兵管制年限

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▲國防部為強化後備軍人訓練，今年將列入「行軍」與「宿營」訓練項目，不正是凸顯出以往的教召訓練很鬆散（圖／翻攝國防部後備指揮部臉書）

▲教召將變硬了，新制2022年上路。（示意圖／翻攝國防部後備指揮部臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

據傳國防部為滿足戰力需求，研議將教召選充年限，從原本退伍後8年內，延長為退伍15年內。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國防部應向政府爭取延長軍事訓練役的役期，甚至是增加訓練強度，而不是說再去延長退伍士兵的管制年限，因退伍的時間愈久，對武器的純熟度一定就降低。

針對媒體報導「志願、義務役後備軍人，召訓年限擬延長至15年」乙節，後備指揮部12日說明，為有效提升後備戰力，後備部隊編管以滿足後備戰力改革後各類型部隊作戰需求為考量，解除原編管8年之限制，採「後退先用，精選適員，固定編組，年年施訓」方式執行，以遴選符合部隊專長需求為主，無特定年限律定。

後備指揮部強調，有關後備部隊相關改革，一切以因應敵情威脅，強化後備戰力為重點，已編成專案小組，具體細節尚在討論規劃中，籲請國人支持，切勿臆測及作不實報導。

▼教召議題近日引發討論。（圖／資料照／軍聞社）

▲後備部隊不要只會動員編成，整個教召訓練的內容才是重點。（圖／軍聞社）

揭仲12日受訪時則指出，國防部顯然是對軍事訓練役不太有信心，認為他們只能擔任中低專長的任務，如果國防部真的認為該問題很嚴重，應是和政府爭取延長軍事訓練役的役期，甚至於是增加訓練的強度；而不是說再去延長退伍士兵的管制年限，因退伍的時間愈久，對武器的純熟度一定就降低，就愈來愈不適合擔負戰時的任務。目前軍事訓練役役期為4個月。

國防部長嚴德發日前表示，未來教育召集將由現行的2年一訓、一次5至7天，改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也研議增加教召人員薪資為1.2至1.5倍。

依照現行的發給召集津貼，分別為士兵每日700元，士官每日800元、軍官每日900元；未來調整後士兵一天可領840至1050元、士官可領960元至1200元、軍官則可領1080元至1350元。

▼揭仲認為，國防部應跟政府爭取延長軍事訓練役的役期。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

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