床底就是雜貨店！她花4000元買零食　「購物動機」笑噴網：被打敗

▲綺綺將零食藏在床底下。（圖／網友綺綺授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

有些人會把私房錢藏在床底下，女網友綺綺則是把零食全藏在床底下。綺綺曬出了她最引以為傲的地方，從照片中可以發現，滿滿的零嘴被整齊排放著，各式各樣的口味一應俱全，讓不少網友看到後驚呼連連，「根本就是雜貨店了」、「地震來了都不怕沒食物」。

綺綺在「爆廢公社二館」上，以「拍出你們最引以為傲的地方」為題發起討論，而她也率先曬出令她最驕傲的「床底」。從照片中可以發現，綺綺並不是隨便亂放，她可是有先將零嘴稍微整理、分類後，才依品項擺放的，除了滿滿的太空包外，還有洋芋片、小泡芙、小熊餅乾等，非常壯觀。

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經《ETtoday新聞雲》記者詢問，綺綺大方透露，她一個人在外租屋，上個月時，為了湊齊小北百貨的點數並兌換夢寐以求的鍋具，所以花了4000元買零食、泡麵。綺綺買回這些東西以後，正巧想起床底是空的，「就很適合拿來放，不會不方便」，而且房東很會選，這個床真的非常好掀開。

▲綺綺花了4000元買零食。（圖／網友綺綺授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

網友看到照片後，紛紛留言表示，「會不會有老鼠跟螞蟻一起在裡面野餐」、「要過冬了啊」、「看來很怕餓肚子唷」、「是不是吃一包就要補一包，不然這樣會有空洞」、「不知道還有沒有缺室友」、「我的床下不是樂高就是公仔」、「會過期喔！要幫忙說一聲」、「隱藏版的7-11」、「好療癒喔」。

綺綺也在留言處補充道，「因為櫃子都滿了，放外面又怕貓咪去咬，靈機一動，床底下是空的！」此外，網友得知綺綺買這麼多零食的真實原因後也笑噴，「我的天啊！被妳打敗了，不過妳真的很好笑欸！」