正妹遭尾隨搭訕「躲進麥當勞」畫面曝...怪男繼續跟！基隆警在查了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓年輕女子日前晚上，搭車返回基隆，卻遇上一名陌生男子跟蹤尾隨，隨後趕緊躲進速食店內，男子也跟入店內，張女打電話給父親求助。張父火速抵達後，男子才離開。隨後監視器畫面曝光，基隆警方已介入調查。

▲妙齡女在基隆廟口遭怪男搭訕尾隨，她嚇得躲進速食店求保護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

一名年約18歲的張姓女子搭車返回基隆，行經過基隆廟口，遇到一名陌生男子搭訕，該名男子一路尾隨，張女最後躲進愛三路麥當勞，沒想到，該名男子也跟著進入，張女非常緊張向店員求救，並且打電話給爸爸，請爸爸來接她回家。

父親聞訊火速趕往速食店接女兒回家，並在「基隆人」臉書社團貼文表示：昨天晚上家中小女打給我，說被陌生人搭訕與尾隨，她最後躲到麥當勞，陌生人也跟著進，最後她站在櫃檯跟店員求救，直到我到，我直接領了一位哭泣兼失魂的小孩回家，我只眼（應為看）了那位陌生人一眼，今天女兒又說在廟口附近又遇到他。

▲18歲女在基隆廟口遭怪男搭訕尾隨。

引發熱議網友紛紛留言，「 這社會病了！」、「下次遇到直接問他還沒吃飽？」、「近社會發生很多隨機事件」、「給女兒防狼噴霧帶在身上，需要用到時很實用」、「電擊棒，交代直接電雞雞」、「還好妹妹有危機意識」。

基隆警第一分局忠二路派出所在臉書上發現張父PO文，隨即主動介入調查，並調閱周邊監視器，追查男子身分，也請被害張女出面舉報說明，同時警方也呼籲民眾，遇見有人跟蹤請往人多處尋求保護支援，並立即撥打110報警，保護自身安全。

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▲該名男子一路尾隨，女子最後躲進愛三路麥當勞。

▲父親聞訊火速趕往速食店接女兒回家，並在「基隆人」臉書社團貼文。