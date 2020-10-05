嚇哭了...基隆18歲女在廟口遭怪男尾隨　躲進麥當勞急call老爸

▲妙齡女在基隆廟口遭怪男尾隨，她嚇得躲進速食店求保護。（圖／翻攝自Google map）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓年輕女子日前晚上，獨自搭車返回基隆，卻遇到一名陌生男子，跟蹤尾隨，隨後躲進速食店內，但該男子依然跟入店內，張女最後請父親來接並向店員求助。張父抵達後，該名男子才離開。女子返家後張父在臉書上PO文，警方得知後，目前也已主動介入調查。

「妳是學生嗎？」18歲的張女在基隆廟口，遇到一名陌生男子搭訕，雖然搖頭不理會，該名男子卻一路尾隨。張女最後躲進愛三路麥當勞，沒想到該名男子也跟著進入，並擋在樓梯口，張女非常緊張向店員求救，並且打電話給爸爸，請爸爸來接她回家。

▲張父聞訊火速趕往速食店，將小孩帶回家。（圖／翻攝「基隆人」臉書社團）

張父聞訊火速趕往速食店，PO文說：自己趕到時，帶回哭泣兼失魂的小孩回家；接回女兒時，在樓梯口也回看了陌生男子一眼，該名男子才匆匆離開現場。該名男子身高約165公分，年約20多歲，身上背著斜背包，呼籲夜歸女子要小心，也感謝麥當勞的服務人員協助。

基隆警第一分局忠二路派出所在臉書上發現張父PO文，隨即主動介入調查，並調閱周邊監視器，追查男子身分，也請被害張女出面舉報說明，同時警方也呼籲民眾，遇見有人跟蹤請往人多處尋求保護支援，並立即撥打110報警，保護自身安全。

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