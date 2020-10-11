解放軍機入侵防空識別區！韓議員踢爆文在寅政府「捏造統計數據」

▲解放軍機曾多次入侵南韓防空識別區，圖為南韓F-5戰機。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸解放軍近來動作頻頻，不斷出動軍機闖入各鄰國的防空識別區，其實就連南韓也不堪其擾；然而南韓軍方卻將矛頭轉向政府，認為文在寅執政以來，為避免與中國大陸產生外交摩擦，才助長此亂象。

南韓最大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）的國會議員韓起鎬（한기호）更爆料，南韓聯合參謀本部向國會遞交的解放軍機入侵防空識別區統計數據，竟遠遠少於軍方內部的統計次數。

根據韓媒《中央日報》，根據南韓聯合參謀本部遞交給國會的資料「2016至2019年陸籍、俄籍軍機入侵南韓防空識別區（KADIZ）統計」，其中針對中國大陸軍機入侵部分，2016與2017年各為50多次、2018年為140多次、2019年為50多次。

不過根據去年12月南韓聯合參謀本部內部的軍方統計資料卻與遞交給國會的版本呈現出些許差異！2016年為40次、2017年為60；然而到了2018年卻為200次、2019年則為150次。

韓起鎬議員辦公室公開此一數據差異後，令了解空軍作戰實況的前軍方高層甚感驚訝，表示雖然空軍中央防空管制所（MCRC）雷達偵測數據與白頭偵察機所蒐集到的信號情報（SIGINT）數據會有些許差異，但不可能差這麼多，懷疑是有心人士刻意捏造數據。

韓起鎬對此表示，「統計南韓防空識別區遭入侵的次數，在分析周邊國家的潛在威脅上，可以是一份非常重要的資料。我擔憂是否有相關人士依照自己的需求，隨意捏造資料上的數據。」

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