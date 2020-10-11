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安卓容易卡！友人推iPhone「玩遊戲很順暢」…網反駁：一支用三年

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▲手機APP。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO最近想買手機，友人推薦他買iPhone。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

現在許多人喜歡使用蘋果手機，除了比較少遇到當機的狀況，手機壽命也較長，有網友因此提出，最近想換新機，在觀望安卓的手機，卻被朋友酸「用安卓手機玩遊戲都會卡卡，用蘋果的手機反而很穩定」，他很想替安卓說話，但卻想不到可以說什麼話反駁，因此PO文求救網友。

原PO在PTT板上發文，最近想要換新機，在觀望安卓系列的手機，卻遭到朋友酸「用什麼安卓手機，玩個遊戲都卡卡的，不到一年就有問題，還是蘋果穩定」。他聽完後想要反駁，但是自己平時也沒有玩手機遊戲的習慣，因此PO詢問大家的意見。

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▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲許多用過安卓的網友都認為，iPhone真的很耐用。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對此，使用安卓手機的網友都表示「真的很卡」，「換電池，只是也不便宜」、「真的卡啊，別人說很順，但我每次滑就是容易卡」、「這倒是真的，沒法反駁」、「反駁他說，有時候不到一年就卡」、「三個月就卡了」。過來人也跳出來表示，「以前用安卓4年換4支，用了蘋果之後4年才換第二支」、「原本安卓一年換一支，換蘋果後順暢到現在都沒事」、「安卓用1年就各種問題了，蘋果用6年還可以繼續再戰」。

但也有人認為，「卡的不是手機，是他的小腦袋」、「安卓頭好壯壯第三年」、「我不知道，但我以前用過蘋果很卡很爛」、「我用安卓手機，一支都用三年」、「兩家只要有更新幾個版本後，還不是一樣照卡、照噴電」、「蘋果還不是會閃退」、「不管用哪一支，Line都會爆卡」、「笑他運氣不好阿，我用的每支安卓手機，超過一年都沒卡」。

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