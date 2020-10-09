獨／阿羅哈翻車3死11傷！駕駛分毛未賠還想緩刑　二審重判2年

▲阿羅哈客運在國道彰化段翻落邊坡，造成3死11傷。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲／台中報導

阿羅哈客運2019年在彰化國道翻車造成3死11傷，肇事駕駛郭明德雖坦認犯行，與部分死者家屬和解，錢卻是公司與保險支付，他分文未出，一審依過失致死罪判1年4月。郭男上訴再以調度員未准他請假卸責，企圖爭取緩刑，台中高分院則認為責任在郭男，且死者家屬不同意給他緩刑，最後加重改判2年，全案仍可上訴。

男子郭明德原為阿羅哈客運司機，去年6月10日晚間7點許，他開大客車載15名乘客從台北出發要到高雄，晚間9點50分行經國道一號高速公路彰化秀水段也就是南下205K處，因疲勞駕駛持續打瞌睡，失控向右衝出路肩翻落邊坡，造成3名乘客拋出車外傷重死亡，11名乘客受傷。

郭男坦承他在事故前一天晚上下班後，熬夜處理私事，到當天凌晨4點多才回家睡覺，據此認定他沒有充足睡眠就在中午12點上班。另外，多名乘客表示，事發前就發現該車行車不穩不敢睡，出事前就像坐雲霄飛車般。另從監視器畫面也發現，郭男多次閉眼，車禍前一刻更閉了長達10多秒，可見疲勞駕駛肇事為主因，觸犯過失致死等罪明確。

一審審酌郭男符合自首，坦認犯行，工作丟了，駕照也遭吊銷，只能當臨時工度日。他雖與部分死者家屬達成和解，但卻都是由客運公司及保險金支付，自己竟分文未賠，依過失致死罪判處1年4月。郭男與檢察官均不服，上訴台中高分院，檢察官認為郭男判太輕，郭男則想爭取緩刑。

郭男雖提出與車輛調度員的對話紀錄，辯稱事發前一晚，調度員如准假就不會發生。但對方在隔天凌晨12點多已請郭男改期，他也答應說好。另外，該班次並非臨時排班，郭男身為客運司機， 本來就應該在預定上班時間前充分休息、培養精神、調整體力，不能以請假未准推卸責任。

台中高分院審理後認為，郭男身為客運司機，負有平安將乘客送抵目的地職責，出車前應保持正常作息，充分休息，避免長途駕駛期間發生昏沉、瞌睡情事，才能確保乘客與自身及其他用路人安全。郭男承認前一晚熬夜處理私事，睡眠不足釀禍，造成3死11傷，依然未賠償被害人分文。

另外，沈姓死者妻女跟法官說，「和解是民事，被告疲勞駕駛上路害了無辜性命，因此不同意緩刑。」沈的兒子則認為，「原審判決有期徒刑1年4月太輕！」，均不同意讓他緩刑。法官審酌後將原判決撤銷，改判2年。

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