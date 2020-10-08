趁公司關燈午休　總經理兩度「露鳥」把玩...女職員手機錄下

▲一名總經理趁女職員關燈睡午覺時露鳥，被判公然猥褻。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某公司年約40歲的賴姓總經理，今年4月間兩度利用公司關燈午休時，在女職員旁拉開拉鍊「露鳥」把玩，女職員嚇得花容失色，趕緊拿手機拍下提告，賴男坦承露鳥，但沒有要給人觀賞的企圖，還說「享受別人不知道、沒有看到時做此行為的快感」，後來經認罪協商，台中地院依公然猥褻罪，判處8千元罰金，緩刑2年，可上訴。

台中地院表示，賴男所任職的公司辦公室，平時有10多名員工出入辦公，竟然基於公然猥褻之犯意，在今年4月間，利用午休時間，兩度趁女職員午睡時，在身邊拉開褲子拉鍊，裸露把玩生殖器，女職員驚嚇不已，趕緊以手機錄影蒐證後報警處理。

法院表示，賴男固不否認公然裸露把玩生殖器，但否認有何犯行，還辯稱「是挑辦公室關燈午休，員工都在睡覺的時候裸露生殖器，享受別人不知道、沒有看到時做此行為的快感，沒有供人觀覽的主觀意圖」，並不認罪云云，但顯係卸責之詞。

檢方認為，辦公室平時有10餘名員工出入辦公，係處於特定之多數人得以共見共聞之狀態，自符合刑法分則之「公然」要件；且被告將其陰莖即生殖器官裸露於外之行為，顯屬客觀上足以誘起他人性慾，在主觀上足以滿足被告自己性慾，應屬姦淫以外足以興奮或滿足性慾之猥褻行為，觸犯刑法第234條第1項公然猥褻罪。

台中地院最後依公然猥褻罪判罰賴男8千元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

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