氣炸三寶片！無尾白台灣大道快車道詭右轉　騎士飛撞再遭輾不治

記者李忠憲／台中報導

又是三寶！曾姓女子9日開小客車，竟從台灣大道快車道直接違規右轉文心路，害慢車道直行的機車直接撞上，騎車柯姓男子（22歲）飛過再遭輾壓在車底。路人雖合力將車抬起，幫柯男脫困，但已無生命徵象，經送醫搶救後稍早仍宣告不治身亡。警方表示，將持續釐清肇事原因。

▲小客車違規右轉，直行機車撞上再遭車輾過，民眾協力抬車救人。（圖／民眾提供）

▲▼小客車違規右轉，直行機車撞上再遭車輾過，騎士送醫命危。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天上午11點34分獲報，西屯區文心路二段與台灣大道二段路口發生汽機車車禍，現場有人受困。消防隊立刻派遣人車到場，發現原受困的騎機車男子，已由一旁的路人及工人協助脫困，但無呼吸心跳，立刻緊急送往中港澄清醫院急救。另開白色小客車的43歲曾姓女子則未受傷，經酒測排除酒駕。

警方到場採證並調閱監視器畫面，發現曾女開車走台灣大道快車道往市區方向，到文心路口時，竟然未先開到慢車道，直接右轉。同向直行的柯姓騎士反應不及，直接撞上小客車翻過引擎蓋後落地，再遭該輛小客車輾壓在車底下。路人跟工地工人見狀，立刻上前抬車，並讓柯男脫困。

警方表示，柯男因送醫後有生命危險未酒測，肇事原因有待釐清。

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