合歡山武嶺5千車次塞爆！違停嚴重　警「每小時開20張罰單」

▲合歡山武嶺雙十國慶日湧車潮，停車場已停滿。（圖／警方提供）

記者李忠憲／南投報導

中秋連假網路瘋傳一張「合歡山武嶺塞爆」的照片，讓許多本來打算前往的遊客嚇到退房，引起業者叫苦連天。但其實現在國慶連假合歡山武陵人潮也是不少，甚至到半夜都還是人滿為患，堪稱24小時不打烊的合歡山夜市。警方昨日到今天上午每小時都開出20多張罰單，開到手軟，呼籲駕駛切勿違停。

10日早上7點不到，從即時影像監視系統可以看到，合歡山武陵亭就已經擠滿遊客，停車場已經停滿。其它像是昆陽停車場、遊客服務中心等都是車滿為患，已亮出車位已滿告示，一位難求。另外，武嶺停車場規劃給中型巴士、身心障礙專用及機車停車格，也出現遭一般小客車占用情況。

▲合歡山武陵亭國慶連假成為24小時不打烊夜市。（圖／翻攝即時影像監視器）

仁愛分局表示，台14線67-80公里南豐、霧社路段車流順暢，台14甲線0k起上行往清境至11k車速略緩，但均尚有車速約30公里，無壅塞。合歡山武嶺地區車流雖較多，員警輔以彈性單向通行、雙向機動管制，目前均尚順暢，無壅塞。清境地區停車場上午約8成滿、合歡山地區停車場已停滿。

▲▼警方在合歡山武嶺現場實施交管，採單向彈性通行管制。（圖／警方提供）

警方在停車場外頭指揮交通，並勸離想停車民眾並實施交通疏導，以免車陣影響交通。針對占用停車格民眾，如果勸導不成，將依法開單告發，駕駛人恐吃上600到1200元罰單。

警方表示，昨天清境、合歡山的車流量爆量，大約在3500車次，等於是平時假日車潮2.5倍。今天上午車流量已近5000車次，到中午稍緩，預計下午會在一波車潮。由於違停狀況嚴重，昨日與今天上午大概每小時都開出20多張違停罰單，呼籲民眾衡量車況再上山，切勿違規停車，以免吃罰單外，愛車也容易遭他車撞損。

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