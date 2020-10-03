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快訊／泳圈+保麗龍偷渡金門！陸男上岸39.1度　快篩結果出爐

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記者洪靖宜、林名揚／金門報導

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午9時40分許，於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯，即調派岸、海機動人力前往現場進行查察，成功緝獲一名非法入境大陸籍男子，他以藍色泳圈、乘坐保麗龍片使用划槳方式偷渡到金寧鄉嚨口海域，沒想到該偷渡客上岸後體溫高達39.1度，緊急送往檢疫站，快篩結果為陰性。

▲海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯。（圖／記者林名揚翻攝）
▲海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲偷渡犯利用藍色泳圈、乘坐保麗龍片使用划槳偷渡。（圖／記者林名揚翻攝）

2日上午9時40分許，第十二（金門）巡防區指揮部發現陸軍W03據點前方約500公尺海面，有一不明物體載浮載沉，隨即實施目標辨識及研析，確認該目標為一保麗龍浮具，且有一人於載具上，並隨海流緩慢漂向岸際，即調派線上巡邏人員趕赴現場處理，經盤查後確定該名男子為非法入境的陸籍人士，立即通報金門縣衛生局、防檢疫等防疫單位聯合應變，並依中央疫情指揮中心規定程序處置。後續依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

▲海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲偷渡犯利用藍色泳圈、乘坐保麗龍片使用划槳偷渡。（圖／記者林名揚翻攝）

這名陸籍朱姓男子，竟只利用一個藍色泳圈、乘坐保麗龍片使用划槳偷渡至金寧鄉嚨口海域，經詢陸男朱員相關人資，但他不願透露詳實資料，僅表是自己的姓名並且是江蘇淮安人，相關資料目前查證中。不過，朱男上岸後，經軍方人員量測體溫，發現他體溫高達39.1度，呈現發燒狀態，緊急送至署立金門醫院收療，後來到醫院後體溫有下降，但為求謹慎，實施快篩，結果為「陰性」，目前無發燒症狀，研判因為在海上曝曬過久，導致體溫過高。

▲海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊隊2日上午於岸際發現1名陸籍泅渡偷渡犯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲該偷渡犯體溫高達39.1度。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，此次非法入境案件，以水上簡易運輸工具非法進入金門地區，此舉對邊境防疫管制為極大挑戰，然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。呼籲民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可透過「118」服務專線通報。

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