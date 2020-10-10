在絢爛花火中與全民同慶雙十　蔡英文：全國民多來享受台南的美好

記者林悅／台南報導

國慶焰火10日晚在台南安平漁光島施放，吸引超過42萬名民眾在場觀看，台南市長黃偉哲與專程南下的蔡英文總統、賴清德副總統、立法院長游錫堃共同按鈕啟動國慶煙火秀，讓27354發煙火，把安平漁光島照亮成最絢麗燦爛的海灘，長達33分鐘聲光視覺震撼，讓滿場幾十萬民眾大為感動，大嘆是最美麗的國慶焰火！

▲國慶焰火在台南安平漁光島施放，吸引超過42萬名民眾在現場觀看，蔡英文總統、賴清德副總統、台南市長黃偉哲，以及立法院游錫堃院長共同按鈕啟動這場國慶煙火秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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蔡英文總統盛讚台南表示，台南現在不僅有世界知名的美食跟美景，在賴清德副總統，還有黃偉哲市長的接棒努力下，台南不斷的往前走，工作的機會增加很多，產業也很發達，今天的台南已經是台灣的科技重心，也是一個文化首都，連外地的年輕人都南漂過來打拼、生活，台南成功的故事，可說是我們台灣的縮影，希望大家多來台南看看、來台南玩一玩，來享受台南的美好。

台南市長黃偉哲表示，台南盼了20年終於盼到了國慶煙火，所以他首先要感謝蔡英文總統、游院長和許多長官的玉成，而這次國慶焰火總計施放27354發煙火，佈彈區正面達600公尺，市政府特別規劃4個舞台場域，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓龍崗天橋停車場，每一處都是視野極佳的觀賞點，並規劃有熱鬧豐盛的美食市集、精彩的表演節目、套裝的旅遊行程，讓全國民眾連假到台南旅遊，看焰火、逛市集，吃美食，攜手同遊府城，保證在充滿驚嘆的色彩繽紛與味蕾感動下滿載而歸。

台灣史上首次由台南舉辦國慶焰火，主舞台戀愛廣場從上午起就陸續湧入人潮，許多民眾扶老攜幼舉家出動，人潮一波波湧入，到了下午3時許，主舞台附近道路、空地已經擠滿許多民眾，但都能服從交警與志工的指揮，維持良好的秩序，來自各地的攝影高手更是提早覓好拍攝點準備搶拍美照。

下午4時左右主舞台的節目陸續開始，包括學生聯合儀隊的樂儀表演、十鼓擊樂團演奏《時空炸現》、明華園上演《神仙・英雄 府城國慶看煙火》的劇目、紙風車獻上《巫頂看世界》的歡樂小品，還有無人機的空中飛行表演，以及許多團體和歌手藝人的精采演出，在斜暉映照波光、徐徐海風的吹拂下，一場又一場的藝術饗宴現場民眾看的掌聲連連、目不轉睛，氣氛十分和樂。

另外在副舞台觀夕平台、台灣船園區及四鯤鯓，也安排入圍金曲獎、獲海洋音樂祭海洋之星榮銜等多組樂團，及台南最大的爵士樂團，熱情開唱演出，讓所有民眾在觀賞絢爛的焰火之前都有豐富的樂音享受。

今年國慶焰火主題，分為「回眸大員(台南古稱)」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」、及「團結台灣、民主勝利」等5大節目，每一節目平均7分鐘，而首度在國人面前亮相的飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進；透過銀色馬尾劃開黑夜營造盛大彭湃畫面，照亮安平的夜空，最後以藍、白、紅三色的國旗色彩照耀天際、鼓舞全民，展現全民對於「團結台灣，民主勝利」的決心，每個段落也都搭配大家耳熟能詳的經典樂曲，如安平追想曲、三軍進行曲及島嶼天光，綺麗燦爛的花火搭配動人的樂曲，讓國慶焰火更引人入勝，帶給觀賞民眾視覺與聽覺雙重震撼的全新感受。

煙火結束後，黃偉哲市長最後也提醒民眾，為了迎接這一次的國慶假期，台南市政府整合業者準備許多套裝遊程，希望讓來台南旅客玩得盡興；在欣賞完國慶焰火之後，如果民眾覺得意猶未盡，還可以到關子嶺泥漿溫泉泡湯、吃桶仔雞及品東山咖啡，或沿著台61線體驗早期晒鹽的艱辛，順道遊潟湖、賞候鳥、看夕陽。

黃偉哲說，如果對小鎮觀光有興趣，也可以走訪新化、後壁或鹽水小鎮，看看先民在不同的生活型態下留下不同的文化足跡；或者探訪山上花園水道博物館及左鎮化石館；除此之外，還可順遊台南眾多的觀光工廠、休閒農場及博物館，台南有多元的旅遊景點，儘可滿足不同旅遊需求，希望來訪的民眾續留在台南觀光，一起用行動支持台南的在地產業，享受國慶焰火的餘韻。

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