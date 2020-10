今年國慶焰火在台南市漁光島施放,現場至少湧入40萬人一起歡慶,其中一項活動焦點400架無人機排列表演,從以1624年台南建城開始,帶出台灣4百年來的發展,直到最後感謝為台灣奮鬥的所有防疫人員,其中「Health For All Taiwan can Help」6字更讓現場萬人歡呼、激動狂拍照。